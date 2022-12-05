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Görüntüler Fuat Oktay konuşurken çekildi! CHP'lilerden "Salon boş kaldı" iddiası: "AK Parti kendi kadrolarından da ümidi kesmiş"

05.12.2022 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TBMM'de 12 gün sürecek bütçe görüşmeleri bugün itibarıyla başladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Cumhurbaşkanlığı bütçesinin sunumunu gerçekleştirdi. CHP milletvekilleri ise Oktay'ın konuşması sırasında salondaki duruma dikkat çekerek sosyal medyada paylaşımlarda bulundu. Meclisten fotoğrafları paylaşan milletvekili Tanal, sıraların boş olduğunu vurgularken "Bu yıl en heyecansız süreci izliyoruz. Sıralar boş. Cumhurbaşkanı vekili sayın Fuat Oktay'ı izlemeye gelmemişler" dedi.

Görüntüler Fuat Oktay konuşurken çekildi! CHP'lilerden "Salon boş kaldı" iddiası: "AK Parti kendi kadrolarından da ümidi kesmiş"

CHP'nin cumartesi günü açıkladığı programa gelen "verimsiz, heyecansız" gibi eleştirilerin ardından bu kez de CHP'liler Fuat Oktay'ın konuşması sırasında salonun özellikle de AK Parti milletvekileri tarafından boş bırakıldığını öne sürerek paylaşımlar yaptı.

FUAT OKTAY KONUŞURKEN SALON GÖRÜNTÜLENDİ

TBMM Genel Kurulunda 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi üzerindeki görüşmeler başladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2023 bütçesinin sunumunu gerçekleştirdiği bir konuşma gerçekleştirdi. Bu sırada salonun durumu CHP'li milletvekilleri tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

"İLGİSİZLİKLERİ DEVAM EDİYOR"

CHP'li Mahmut Tanal, salondan 2 adet fotoğraf paylaşırken gönderisinde şunları kaydetti:

"4 Dönemdir parlamentodayım. Akp MV bu yıl ki bütçe görüşmelerine en az katıldıkları ,heyecansız süreci izliyoruz. Sıralar boş.Cumhurbaşkanı vekili sayın Fuat Oktay izlemeye gelmemişler. Akp MV bütçe toplantısına İlgisizlikleri devam ediyor."

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"KENDİ KADROLARINDAN DA ÜMİDİ KESMİŞLER"

Tanal'ın fotoğraflı paylaşımını alıntılayan CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da paylaşımında "AKP'liler sadece milletten değil kendi kadrolarından da ümidi kesmiş. Bu düzen değişecek." ifadelerine yer verdi.

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Fuat Oktay CHP bütçe görüşmeleri tbmm

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