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  4. Görüntüler tepki çekmişti! Cuma namazı kılan kişilere küfür ederek kayıt almıştı: İşte istenen ceza!

Görüntüler tepki çekmişti! Cuma namazı kılan kişilere küfür ederek kayıt almıştı: İşte istenen ceza!

11.07.2024 12:05
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İstanbul Fatih'te cuma namazı kılan insanları kameraya çekerek küfürlü sözler söyleyen kişi hakkında istenen ceza belli oldu. 17 yaşındaki kişinin suçlamaları kabul ettiği ve 2 yıla kadar hapsi istendiği öğrenildi.

Görüntüler tepki çekmişti! Cuma namazı kılan kişilere küfür ederek kayıt almıştı: İşte istenen ceza!

İstanbul Fatih'te Esir Kemal Camii’nde 14 Haziran tarihinde cuma namazı kılan vatandaşları video kaydına alarak küfürlü sözler söyleyen ve bu anları sosyal medyada paylaşan suça sürüklenen çocuk M.D.A.'ya (17) yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, M.D.A.'nın paylaştığı görüntünün tüm sosyal medya sitelerinde yer aldığı aktarıldı.

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SUÇLAMALARI KABUL ETTİĞİ BELİRTİLDİ

Hazırlanan iddianamede, videonun sosyal medyada yer almasının akabinde M.D.A.'nın kimliğinin tespit edilerek gözaltına alındığı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildiği kaydedildi. Suça sürüklenen çocuk M.D.A.'nın ifadesine de yer verilen iddianamede, savunmasında paylaşımı kendisinin yaptığını, sözleri de kendisinin söylediğini ve suçlamayı kabul ettiğini söylediği belirtildi.

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2 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

İddianamede, suça sürüklenen çocuk M.D.A.'nın camide namaz kılan vatandaşları video kaydına alarak sarf ettiği sözler gerekçesiyle 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan yaşının küçük olması da dikkate alınarak 8 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Yargılama önümüzdeki günlerde İstanbul Çocuk Mahkemesi'nde başlayacak.

(İHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Express
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Anahtar Kelimeler:
Cuma namazı Fatih
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