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Görüntüler hafızalara kazınmıştı! Kılıçdaroğlu, elektrik faturasını ödedi

28.04.2022 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, elektrik faturasını ödediği, bu sabah elektriğinin açıldığı belirtildi. Kılıçdaroğlu, faturalara gelen zamlara tepki göstermiş ve faturasını ödemediği gerekçesiyle elektriği kesilmişti.

Görüntüler hafızalara kazınmıştı! Kılıçdaroğlu, elektrik faturasını ödedi

CHP lideri Kılıçdaroğlu, faturalara gelen zamlara tepki göstermiş, faturalarını ödemediği gerekçesiyle de birkaç gün karanlıkta kalmıştı. O görüntüler Türkiye'nin hafızasına kazınırken, yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun faturasını ödediği belirtildi.

Eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile bir grup genci dün gece evinde misafir eden Kılıçdaroğlu, elektrik faturasını sabah internet üzerinden ödeyeceğini söyledi.

CHP'den yapılan bilgilendirmeye göre, faturasını ödeyen Kılıçdaroğlu'nun bu sabah itibarıyla elektriği açıldı.

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21 NİSAN'DA KESİLMİŞTİ

Şubat ayı başında yayımladığı video ile elektrik zamları geri çekilinceye kadar faturalarını ödemeyeceğini açıklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 21 Nisan'da evinin elektriği kesilmişti. (AA)

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Kemal Kılıçdaroğlu

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