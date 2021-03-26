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  4. Görüntüler infial yaratmıştı! 'Delikanlı' Fırat K. ile ilgili flaş karar

Görüntüler infial yaratmıştı! 'Delikanlı' Fırat K. ile ilgili flaş karar

26.03.2021 17:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmit’te, Engin E.’yi darbedip görüntülerini sosyal medyada paylaşması üzerine gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Fırat K. ve olay anında yanında olan E.M. ve M.A. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Görüntüler infial yaratmıştı! 'Delikanlı' Fırat K. ile ilgili flaş karar

İzmit’te, Engin E.’yi darbedip görüntülerini sosyal medyada paylaşması üzerine gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Fırat K. ve olay anında yanında olan E.M. ve M.A. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Aydın'da yaşayan işitme engelli Engin E., 'Delikanlı' lakaplı Fırat K'nın 'Hediyelik eşya işinde çalışır mısın?' teklifi üzerine İzmit'e geldi. Hediyelik ürünlerin satışını gerçekleştiren Engin E., Fırat K. ve yanında bulunan arkadaşları ile bir dağ evine gitti. Burada iddiaya göre Fırat K. ve arkadaşları, Engin E'yi darp etmeye başladı. Fırat K., elindeki bıçağı işitme engelli Engin D'nin boğazına dayadığı haldeki çekilen görüntüsünü sosyal medyadan paylaştı. Engin E'nin ise işaret dilini kullanarak darp edildiği anları anlattığı görüntüsü, sosyal medya kullanıcıları tarafından "#FıratDelikanlıTutuklansın" hashtagi ile paylaşıldı. Kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çeken görüntüler, büyük yankı uyandırdı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya İzmit

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