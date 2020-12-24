Görüntüler infial yaratmıştı! Şaşırtan savunma

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Haleplibahçe Mahallesi’nde bir çocuğu sokak ortasında havaya kaldırıp yere vurarak dövme görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından çocuğa karşı darp gerekçesiyle tutuklanan esnaf Mahmut A.’nın yargılanmasına başlandı.

Hakkında çocuğa karşı canavarca hisle yaralama suçlamasıyla iddianame hazırlanan Mahmut A. Şanlıurfa 6 Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Duruşmaya sanık Mahmut A. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses, Görüntü ve Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılırken, sanık avukatı ve Şanlıurfa Barosu Çocuk Hakları Merkezine üye Avukatlar Hacer Perihan Demirel ile Mehmet Beytekin duruşmada hazır bulundu.

“KOLUM SAKAT OLDUĞU İÇİN ÇOCUK YERE DÜŞTÜ”

Kimlik tespitiyle başlayan duruşmada savunma için söz alan sanık Mahmut A., çocuğun sürekli dükkanına gelip kendisini rahatsız ettiğini söyledi. İki hafta boyunca okul çıkışı gelen çocuğun dükkanının camına vurup kaçtığını ileri süren Mahmut A., “Olay günü önce dükkana gelip su istedi. Suya tükürüp yere döktü. Ardından ise dükkanımın önündeki dubaya vurarak kaçtı. Çocuğa iki tokat attım. Kolum sakat olduğu için çocuk yere düştü. Suçsuzum. Tahliyemi istiyorum” dedi.