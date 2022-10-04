HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Görüntüler infial yarattı! Kur'an-ı Kerim'i yırtıp yakan kişilerle ilgili yeni gelişme

Görüntüler infial yarattı! Kur'an-ı Kerim'i yırtıp yakan kişilerle ilgili yeni gelişme

04.10.2022 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de içkili masa kuran 2 kişinin yaptıkları sosyal medyada infial yarattı. Rakı sofrası kuran kişilerin Kur'an-ı Kerim'i yırtıp ateşe verdiğini gösteren video bir anda ülke gündemine oturdu. Skandal görüntülerde ayrıca, dini değerlere hakaret edip İslam'a ve Müslümanlara küfür edildiği de tespit edilmişti. Ülkeyi adeta ayağa kaldıran görüntüler sonrası gözaltına alınan kişilerle ilgili yeni gelişme yaşandı.

Görüntüler infial yarattı! Kur'an-ı Kerim'i yırtıp yakan kişilerle ilgili yeni gelişme

Sosyal medyada yayınladıkları videoda, kurdukları rakı sofrasında Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapan, ateşe veren ve dini değerleri aşağıladıkları iddiasıyla İzmir'de gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün gözaltına alınan şüpheliler B.C.Ç. (22) ve M.A.D'nin (24) emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan adliyeye sevk edildi.

AA-20221004-29062378-29062375-DINI_DEGERLERI_ASAGILAMA_SUCUNU_ISLEDIGI_ONE_SURULEN_2_SUPHELI_ADLIYEDE

NE YAPTIĞINI HATIRLAMADIĞINI SÖYLEDİ

Şüphelilerden B.C.Ç'nin emniyetteki ifadesinde, psikolojik sorunları nedeniyle kullandığı ilacın yanı sıra olay günü alkol aldığını, ilaç ve alkolün etkisiyle ne yaptığını hatırlamadığını, sosyal medyada paylaştıkları videoyu sabah fark edince hemen sildiğini ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

Sosyal medyada infial yaratan görüntüler! Kur'an-ı Kerim'i yırtıp yaktılar... Ardından sosyal medyadan da küfür ve hakaret yağdırdılarSosyal medyada infial yaratan görüntüler! Kur'an-ı Kerim'i yırtıp yaktılar... Ardından sosyal medyadan da küfür ve hakaret yağdırdılar

PİŞMAN OLDUĞUNU BELİRTTİ

Diğer şüpheli M.A.D'nin de olay gecesi ne yaptığını hatırlamayacak kadar alkol aldığını ve pişman olduğunu söylediği belirtildi.

AA-20221004-29062378-29062369-DINI_DEGERLERI_ASAGILAMA_SUCUNU_ISLEDIGI_ONE_SURULEN_2_SUPHELI_ADLIYEDE

SOYLU AÇIKLAMIŞTI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün sosyal medya hesabından, "İzmir'de Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapan iki edepsizin kimlikleri emniyet teşkilatımızca tespit edildi ve savcılık talimatı ile gözaltına alındılar." bilgisini paylaşmıştı. Söz konusu görüntülerin yaklaşık 1 ay önce bir evde çekildiği öğrenilmişti. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yol ortasında dehşet! "Aile var, terbiyeli olun" dedi ama...Yol ortasında dehşet! "Aile var, terbiyeli olun" dedi ama...
Dehşete düşüren olay! Hakim önce karısını öldürdü sonra intihar ettiDehşete düşüren olay! Hakim önce karısını öldürdü sonra intihar etti
'Metro' polemiği sonrası İBB'den dikkat çeken hamle!'Metro' polemiği sonrası İBB'den dikkat çeken hamle!
Anahtar Kelimeler:
İzmir Kur'an-ı Kerim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Fatih Terim, dünya devinin başına geçecek!'

'Fatih Terim, dünya devinin başına geçecek!'

AK Parti'den çarşamba günü için merak uyandıran çağrı!

AK Parti'den çarşamba günü için merak uyandıran çağrı!

2023 emekli ve memur zammı şimdiden garantilendi

2023 emekli ve memur zammı şimdiden garantilendi

Fırlatılan füze, alarma geçirdi! "Geliyor, sığınaklara girin"

Fırlatılan füze, alarma geçirdi! "Geliyor, sığınaklara girin"

Kız öğrenci yurdunda mide bulandıran görüntüler

Kız öğrenci yurdunda mide bulandıran görüntüler

Dünya izliyor! ABD duyuracak... Değeri 625 milyon dolar

Dünya izliyor! ABD duyuracak... Değeri 625 milyon dolar

İlginizi Çekebilir

'Ev sahibi terörü!' Yatağının yarısını başkasına kiraladı

'Ev sahibi terörü!' Yatağının yarısını başkasına kiraladı

Bu aile ölüme meydan okuyor! Toplam yaşları 1058 yıl 249 gün

Bu aile ölüme meydan okuyor! Toplam yaşları 1058 yıl 249 gün

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Bebeğini canlı siper olarak kullandı! Polisler bile inanamadı

Bebeğini canlı siper olarak kullandı! Polisler bile inanamadı

Bu özelliklerden birine sahipseniz asla kırmızı et yememelisiniz

Bu özelliklerden birine sahipseniz asla kırmızı et yememelisiniz

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.