Görüntüler infial yarattı! Kur'an-ı Kerim'i yırtıp yakan kişilerle ilgili yeni gelişme

Sosyal medyada yayınladıkları videoda, kurdukları rakı sofrasında Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapan, ateşe veren ve dini değerleri aşağıladıkları iddiasıyla İzmir'de gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün gözaltına alınan şüpheliler B.C.Ç. (22) ve M.A.D'nin (24) emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan adliyeye sevk edildi.

NE YAPTIĞINI HATIRLAMADIĞINI SÖYLEDİ

Şüphelilerden B.C.Ç'nin emniyetteki ifadesinde, psikolojik sorunları nedeniyle kullandığı ilacın yanı sıra olay günü alkol aldığını, ilaç ve alkolün etkisiyle ne yaptığını hatırlamadığını, sosyal medyada paylaştıkları videoyu sabah fark edince hemen sildiğini ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

PİŞMAN OLDUĞUNU BELİRTTİ

Diğer şüpheli M.A.D'nin de olay gecesi ne yaptığını hatırlamayacak kadar alkol aldığını ve pişman olduğunu söylediği belirtildi.

SOYLU AÇIKLAMIŞTI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün sosyal medya hesabından, "İzmir'de Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapan iki edepsizin kimlikleri emniyet teşkilatımızca tespit edildi ve savcılık talimatı ile gözaltına alındılar." bilgisini paylaşmıştı. Söz konusu görüntülerin yaklaşık 1 ay önce bir evde çekildiği öğrenilmişti. (AA)

