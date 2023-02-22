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  4. Görüntüler İstanbul'daki 5 katlı bir binadan! Gizlice girip zeminden kaçak kat inmiş! Ekipler şaşkına döndü: Hem yaptığı hem ifadesi 'Pes' dedirtti

Görüntüler İstanbul'daki 5 katlı bir binadan! Gizlice girip zeminden kaçak kat inmiş! Ekipler şaşkına döndü: Hem yaptığı hem ifadesi 'Pes' dedirtti

22.02.2023 16:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem felaketinin ardından tüm Türkiye'de yapıların deprem riskine karşı güvenilirliği tartışma konusu olurken İstanbul Kağıthane'de ortaya çıkan olay hem herkesi şaşkına çevirdi hem de 'Pes' dedirtti. Bir şahıs, aylar önce gizlice bir binanın zemininde yaklaşık 1.5 metre kazı yaparak kaçak kat indi. Yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi. Şahsın çeşitli suçlardan 24 kaydı olduğu öğrenildi. İfadesinde ise "Aldığımda zemini kazılmış haldeydi, kazıdan ben sorumlu" değilim dediği ortaya çıktı.

Kahramanmaraş merkezli ve çok sayıda ili etkileyen deprem felaketinin ardından herkes oturduğu yapıların deprem riskine karşı ne kadar güvenli olduğunu tartışıyor. Özellikle kaçak olarak yapılarda yapılan değişiklikler, dükkanların kolon kesme uygulamaları tepki çekerken İstanbul'dan gelen bir haber herkesi şaşkına çevirdi. Üstelik bu kez binaların üstüne kaçak kat çıkma haberlerinin aksine zemine kaçak kaç inme olayı yaşandı. Her ayrıntısı 'Pes' dedirten olay Kağıthane'de meydana geldi. İşte detaylar...

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Kağıthane'nin Ortabayır Mahallesi'ndeki bir sokakta bulunan 5 katlı bir binanın zemin katına aylar önce gizlice giren bir kişi, burada kazı çalışması yapmaya başlamıştı. Zeminde 3 ayrı yerde kazı yapan şahıs, çıkan moloz, hafriyat ve toprakları da kamyonetlerle alandan taşımıştı.

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Çalışmalarını gizlice sürdüren ve soranlara da tadilat yaptığını söyleyen adam, önceki gün öğle saatlerinde çalışmalara devam ettiği esnada zemin kata rahatça ulaşabilmek için binanın arka tarafının duvarını kırmıştı. Şahıs buradan hafriyat ve toprakları taşıyacağı esnada vatandaşlar tarafından fark edilmişti. İhbar üzerine olay yerine polis ve zabıta ekibi sevk edilince şahıs, apar topar olay yerinden kaçmıştı.

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ZEMİNDE YAKLAŞIK 1.5 METRE KAZARAK KAÇAK KAT İNMİŞTİ

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, içeriye girdiklerinde gördükleri manzara karşısında adeta şaşkına dönmüştü.

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Şahsın içeride zeminden yaklaşık 1.5 metre aşağıya kaçak kat indiği ve alanı tahtalarla güçlendirip beton dökme aşamasına geçtiği görülmüştü.

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Vatandaşların da şoke olduğu olay sonrası Kağıthane Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü kaçak kazılan yerleri doldurmak için çalışma başlatmıştı.

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KAĞITHANE POLİSİ KISKIVRAK YAKALADI

Olayın ardından Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Gültepe Polis Merkezi Amirliğine bağlı Suç Araştırma Büro ekipleri, çalışma başlattı.

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Yapılan incelemeler sonucunda şahsın emniyette çeşitli suçlardan 24 adet kaydı bulunan B.K. (58) olduğu tespit edildi.

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Şahsa yönelik çalışmalarını sürdüren Kağıthane polisi, B.K.'nin Ortabayır’da bir iş yerinde olduğunu belirledi. Hemen harekete geçen polis, B.K.'yi kıskıvrak yakaladı.

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İFADESİ ORTAYA ÇIKTI: KAZIDAN BEN SORUMLU DEĞİLİM

Gözaltına alınan B.K.'ye, ifadesinin alınmasının ardından “imar kirliliğine neden olma” ve “tehdit” suçlarından adli işlem yapıldı.

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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahsın savcılık ifadesinde, “Bodrum katı iş yeri olarak satın aldım. Aldığımda zemini kazılmış haldeydi, kazıdan ben sorumlu değilim. Aksine burayı temizlemek ve sağlamlaştırmak için çabaladım. Asla kolonlara zarar vermedim. 100 bin lira zararım var” dediği öğrenildi.

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B.K.'nin mahkemeye sevk edilmesi bekleniyor. (İHA)

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İstanbul Kağıthane kaçak kazı zemin

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