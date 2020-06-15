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  4. Görüntüler İstanbul'dan! Sosyal mesafe unutuldu

Görüntüler İstanbul'dan! Sosyal mesafe unutuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2020 21:45 | Son Güncelleme

Koronavirüsle (Covid-19) mücadelede normalleşme adımlarının atılmasıyla birlikte metrobüs duraklarında yoğunluk oluştu. Sosyal mesafe kuralının unutulduğu Zincirlikuyu Metrobüs durağındaki yoğunluk ise dikkat çekti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında 1 Haziran itibarıyla normalleşme sürecine geçilmişti.

DURAKLARDA YOĞUNLUK YAŞANDI

Normalleşme adımlarının üçüncü haftasının ilk mesai saati bitiminde İstanbul trafiğinde, metro, metrobüs ve otobüs duraklarında dikkat çeken bir yoğunluk oluştu.

Metrobüslere binmek için bekleyen vatandaşların sosyal mesafe kuralını unuttuğu gözlendi. Zincirlikuyu Metrobüs durağında oluşan yoğunlukla sosyal mesafe kuralının yok sayıldığı gözler önüne serilirken, bazı duraklarda metrobüse binmek isteyen vatandaşların adeta birbiriyle yarıştığı görüldü. (İHA)

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