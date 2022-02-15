Görüntüler isyan ettirmişti! Aksaray'da öğrencisini döven öğretmenin cezası belli oldu

Aksaray'da, öğrencisi T.K.'yi dövdüğü gerekçesiyle bakanlık tarafından öğretmenlik mesleğine son verilen Ali Rıza Y., hakkında açılan davada 10 ay hapis cezası verilip, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.
Aksaray'da, öğrencisi T.K.'yi dövdüğü gerekçesiyle bakanlık tarafından öğretmenlik mesleğine son verilen Ali Rıza Y., hakkında açılan davada 10 ay hapis cezası verilip, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.
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