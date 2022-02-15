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  4. Görüntüler isyan ettirmişti! Aksaray'da öğrencisini döven öğretmenin cezası belli oldu

Görüntüler isyan ettirmişti! Aksaray'da öğrencisini döven öğretmenin cezası belli oldu

15.02.2022 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'da, öğrencisi T.K.'yi dövdüğü gerekçesiyle bakanlık tarafından öğretmenlik mesleğine son verilen Ali Rıza Y., hakkında açılan davada 10 ay hapis cezası verilip, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

Görüntüler isyan ettirmişti! Aksaray'da öğrencisini döven öğretmenin cezası belli oldu

Aksaray'da, öğrencisi T.K.'yi dövdüğü gerekçesiyle bakanlık tarafından öğretmenlik mesleğine son verilen Ali Rıza Y., hakkında açılan davada 10 ay hapis cezası verilip, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

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Öğretmen Aksaray
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