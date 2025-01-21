Görüntüler James Bond filminden fırlamış gibi! Motosikletle iki kişiyi devirip kalabalık grubun arasına daldı...

Edinilen bilgiye göre, aralarında önceden husumet bulunduğu belirlenen ve Manavgat ilçesi Barbaros Caddesi'nde karşılaşan yabancı uyruklu 2 grup arasında yaşanan bıçaklı kavgada Loay E. ve Kusay E. isimli 2 kardeş ile diğer gruptan Mahmut E. H. bıçaklanarak yaralandı.

112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Mahmut E. H. ve Loay E.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, Kusay E.'nin ise yarasının hafif olduğu belirlendi.

AKARYAKIT İSTASYONUNDA YAKALADILAR

Olayı duyan yabancı uyruklu bir grup, bıçaklama olayının şüphelisi olduğu ve Manavgat'tan kaçmaya hazırlandığı belirlenen Salih A.'yı Manavgat çıkışında bulunan akaryakıt istasyonunda yakıt aldığı sırada yakaladı. Salih A. gelen grup tarafından darp edilirken yanında bulunan Musa E. A. isimli şahıs vücudunun değişik yerlerinden bıçaklanarak yaralandı.

YARALININ HAYATİ TEHLİKESİNİN BULUNDUĞU BİLDİRİLDİ

Olayın ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri kısa sürede olaya karıştıkları belirlenen Kusay E. H., Ali E. A. ve Salih A. yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Kusay E. H. savcılık tarafından serbest bırakılırken Ali E. A. ve Salih A. sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak Ilıca Mahallesi'nde bulunan Manavgat S tipi ceza infaz kurumuna teslim edildi.

KAVGA ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, iki farklı zaman diliminde meydana gelen iki kavga, güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. İlk görüntülerde tartışmayla başlayan kavgada bir kişinin motosikletiyle grubun arasına dalması, diğer görüntüde ise akaryakıt istasyonundan otomobile yakıt alan iki kişinin, minibüs ile gelen kalabalık grupça darp edilme ve bıçaklanmaları yer aldı.

Asayiş ekiplerinin çalışmaları neticesinde olaya karıştıkları gerekçesiyle yeni gözaltıların olduğu, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilecekleri bildirildi.

(İHA)