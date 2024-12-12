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  4. Görüntüler kan dondurdu! Hain teröristler Suriye'de sivil halka ateş açtı

Görüntüler kan dondurdu! Hain teröristler Suriye'de sivil halka ateş açtı

12.12.2024 18:45
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12.12.2024 18:45
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Suriye'den gelen görüntüler kan dondurdu. Terör örgütü PKK/YPG'nin işgal ettiği Rakka'dan çıkmasını isteyen halk, kent merkezinde teröristleri taşladı. Hain teröristler ise silahsız halka ateş açtı. Teröristler ise araçlarla kaçtı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Rakka kent merkezinde toplanan yüzlerce kişi, kenti işgal eden PKK/YPG'yi protesto etti.

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HALKA ATEŞ AÇTILAR

Öte yandan, PKK/YPG'liler, terör örgütünün kent merkezini terk etmesini isteyen halka ateş açtı.

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ARAÇLARLA KAÇTILAR

Rakka halkının taşlı saldırısının devam etmesi üzerine, teröristlerin araçlarıyla bölgeden kaçtığı görüldü. Kentte gerginlik sürüyor.

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ABD DESTEĞİYLE İŞGAL EDİLMİŞTİ

Arap nüfusun yoğun olduğu Rakka, ABD desteğiyle 2017 sonlarında PKK/YPG'li teröristlerce işgal edilmişti.Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
suriye pkk
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