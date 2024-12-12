Görüntüler kan dondurdu! Hain teröristler Suriye'de sivil halka ateş açtı

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Rakka kent merkezinde toplanan yüzlerce kişi, kenti işgal eden PKK/YPG'yi protesto etti.

HALKA ATEŞ AÇTILAR

Öte yandan, PKK/YPG'liler, terör örgütünün kent merkezini terk etmesini isteyen halka ateş açtı.

ARAÇLARLA KAÇTILAR

Rakka halkının taşlı saldırısının devam etmesi üzerine, teröristlerin araçlarıyla bölgeden kaçtığı görüldü. Kentte gerginlik sürüyor.

ABD DESTEĞİYLE İŞGAL EDİLMİŞTİ

Arap nüfusun yoğun olduğu Rakka, ABD desteğiyle 2017 sonlarında PKK/YPG'li teröristlerce işgal edilmişti.Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır