Görüntüler kan dondurmuştu! Bakan Selçuk'tan Nurtaç Canan açıklaması

Selçuk, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Nurtaç Canan'ın yaşadığı şiddet vakasının herkesi derinden sarstığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Nurtaç Canan ile oğlunun uygun hizmet modellerinden yararlanmalarını sağlayacağız. Davaya müdahil olarak hukuki süreci yakından takip edeceğiz. Şiddete karşı sıfır tolerans ilkesiyle çalışmayı sürdüreceğiz."
Nurtaç kardeşimizin maruz kaldığı şiddet vakası hepimizi derinden sarstı.— Zehra Zümrüt Selçuk (@ZehraZumrutS) June 19, 2020
Nurtaç Canan ve oğlunun uygun hizmet modellerinden yararlanmalarını sağlayacağız.Davaya müdahil olarak hukuki süreci yakından takip edeceğiz.
Şiddete karşı sıfır tolerans ilkesiyle çalışmayı sürdüreceğiz.
Kendisini terk etmek isteyen eşi Nurtaç Canan’a defalarca kurşun sıkan Ragıp Canan, onu evde ölüme terk etti. Nurtaç Canan acı içinde kıvranarak ölümü beklerken, kanıyla eşinin ismini yere yazdı: “Annem babam hakkınızı helal edin. Beni Ragıp vurdu. Kurtuldum.”