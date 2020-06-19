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  4. Görüntüler kan dondurmuştu! Bakan Selçuk'tan Nurtaç Canan açıklaması

Görüntüler kan dondurmuştu! Bakan Selçuk'tan Nurtaç Canan açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2020 21:19 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şiddete maruz kalan Nurtaç Canan ile oğlunun uygun hizmet modellerinden yararlanmalarını sağlayacaklarını bildirdi.

Görüntüler kan dondurmuştu! Bakan Selçuk'tan Nurtaç Canan açıklaması

Selçuk, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Nurtaç Canan'ın yaşadığı şiddet vakasının herkesi derinden sarstığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Nurtaç Canan ile oğlunun uygun hizmet modellerinden yararlanmalarını sağlayacağız. Davaya müdahil olarak hukuki süreci yakından takip edeceğiz. Şiddete karşı sıfır tolerans ilkesiyle çalışmayı sürdüreceğiz."

NE OLMUŞTU?

Kendisini terk etmek isteyen eşi Nurtaç Canan’a defalarca kurşun sıkan Ragıp Canan, onu evde ölüme terk etti. Nurtaç Canan acı içinde kıvranarak ölümü beklerken, kanıyla eşinin ismini yere yazdı: “Annem babam hakkınızı helal edin. Beni Ragıp vurdu. Kurtuldum.”

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