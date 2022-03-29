Görüntüler kan dondurmuştu! Bebeğini yastıkla boğmaya çalışan anne hakkında dikkat çeken karar

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde E.K. adlı anne 8 aylık kızını yastıkla boğmaya çalışmıştı. Kızını boğmaya çalıştığı sırada sarf ettiği sözler kan donduran kadın görüntüler ortaya çıkınca gözaltına alınmıştı. E.K. daha sonra serbest bırakıldı.

Kayapınar ilçesinde yaşayan, 8 aylık kızı R.E.K.'yi yastıkla boğmaya çalıştığı anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden ve görüntülerde nefes almakta zorlanan bebeğiyle ilgili "Bak böyle kurtulacağım işte. Böyle kurtulacağım. Öl, öl" diyen E.K., dün akşam gözaltına alındı. Muayene edilen ve sağlık sorununun bulunmadığı belirlenen bebek, savcılık tarafından babası M.K.'ye teslim edildi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, çocuğun babada kalmasının uygun olup olmadığını inceleyecek.

Öte yandan E.K., polise verdiği ifadede, bebeğine herhangi bir şiddet uygulamadığını, görüntüleri aralık ayında kızı 4 aylıkken çektiğini ve eski eşini korkutmak amacıyla kaydedip gönderdiğini ileri sürdü. E.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

SERBEST BIRAKILDI

Diyarbakır'da 8 aylık kızını yastıkla boğmaya çalıştığı anları cep telefonu kamerasıyla kayda alan, görüntüler ortaya çıkınca gözaltına alınan E.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.

(DHA)

