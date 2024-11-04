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  4. Görüntüler kan dondurmuştu... Türkiye'nin konuştuğu cinayette 'pes' dedirten savunma

Görüntüler kan dondurmuştu... Türkiye'nin konuştuğu cinayette 'pes' dedirten savunma

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
04.11.2024 06:56
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Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, Özgür Ölçek'i sokak ortasında tabancayla vurarak ve silahın kabzasıyla başına defalarca vurup öldüren Serdar Varol'un ifadesi ortaya çıktı. Varol söz konusu cinayeti neden işlediğiyle ilgili soruya yanıt verdi.

Görüntüler kan dondurmuştu... Türkiye'nin konuştuğu cinayette 'pes' dedirten savunma

Türkiye'yi dehşete düşüren cinayet, Camicedit Mahallesi Vatan Caddesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Serdar Varol, cep telefonuyla konuşarak cadde üzerinde yürüyen 2 çocuk babası Özgür Ölçek’e tabanca ile ateş açtı.

ÖLDÜRDÜ SONRA DA KAPZAYLA KAFASINA VURDU

Mermisi biten Varol, kanlar içinde yerde yatan Ölçek'in başına tabancanın kabzasıyla defalarca vurdu.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Ölçek'i çevredeki bir hastaneye kaldırdı, ancak doktorların çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

TUTUKLANDI

Serdar Varol, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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KAMERA GÖRÜNTÜLERİ, TÜRKİYE'Yİ DEHŞETE DÜŞÜRDÜ

Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından Varol, polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

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BOŞANDIĞI EŞİYLE İLİŞKİSİ OLDUĞUNU DÜŞÜNEREK CİNAYET İŞLEMİŞ

Serdar Varol'un ifadesinde, bir peynir mandırasında çalışan Özgür Ölçek'i, 10 gün önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandığı eşiyle ilişkisi olduğunu düşündüğü için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Özgür Ölçek’in cenazesi ise ilçe mezarlığında toprağa verildi.

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(DHA)

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