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  4. Görüntüler karşısında jandarma bile şaşkına döndü! Yine aynı işletmeci, yine mide bulandıran görüntüler

Görüntüler karşısında jandarma bile şaşkına döndü! Yine aynı işletmeci, yine mide bulandıran görüntüler

27.12.2022 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de büyükbaş hayvan çiftliği içerisinde insan sağlığına aykırı bir şekilde salça üretimi yapılan iş yerine ekipler tarafından baskın yapıldı. Operasyon anı görüntülerinde pis kazanlarda ve havuzlarda bekletilen salçaların hali, kullanılan bozuk malzemelerin yerlerde poşet içerisinde beklemesi, duvarlardaki lekeler ve hayvan pisliklerinin hemen yanında üretilen salçalar dikkat çekti. İş yerinin, 13 gün önce yine benzer bir operasyonla baskın yapılan işletmeciye ait olduğu öğrenildi.

Görüntüler karşısında jandarma bile şaşkına döndü! Yine aynı işletmeci, yine mide bulandıran görüntüler

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bağyurdu Halilbeyli Mahallesi'nde M.M.B. adlı bir kişinin iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı bulunmayan, büyükbaş hayvan besi çiftliğine ait eklenti içerisinde insan sağlığına aykırı bir şekilde salça üretimi yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir İl Jandarma Komutanlığı Çevre Koruma Timi, Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve zabıta ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

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Adreste yapılan aramada, sağlıksız koşullarda üretilen ve piyasa değeri 500 bin lira olan 8 ton salça ile son kullanma tarihi geçmiş 12 ton muhtelif gıda ürünü ele geçirildi. Operasyon anı görüntülerinde pis kazanlarda ve havuzlarda bekletilen salçaların hali, kullanılan bozuk malzemelerin yerlerde poşet içerisinde beklemesi, duvarlardaki lekeler ve hayvan pisliklerinin hemen yanında üretilen salçalar dikkat çekti. Operasyonu gerçekleştiren jandarma ekipleri de ürünlerin üretimini görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

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ŞÜPHELİ YİNE AYNI

Öte yandan M.M.B.'ye ait olduğu öğrenilen Sarılar Mahallesi'ndeki bir hayvan çiftliği eklentisine 15 Aralık tarihinde yapılan operasyonda salçaların pis teknelerde bekletildiği ve bozuk ürünlerin salça yapımında kullanıldığı görülmüş, şüpheliye adli işlem uygulanmıştı. Yine aynı şüpheliye ait büyükbaş hayvan çiftliğinin eklentisinde de aynı görüntülerin görüldüğü dikkat çekti. Operasyon yapılan işletme mühürlenerek faaliyeti sonlandırılırken, M.M.B. hakkında yine adli işlem uygulandı.

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(İHA)

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