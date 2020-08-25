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  4. Görüntüler Kocaeli'de kaydedildi! Otobüsü durdurup yardıma koştu

Görüntüler Kocaeli'de kaydedildi! Otobüsü durdurup yardıma koştu

YAŞAM HABERLERİ  | 25.08.2020 16:42 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde halk otobüsü şoförü Taşkın Baydak, fenalaşıp yol ortasında baygınlık geçiren epilepsi hastası bir kişiyi görüp, halk otobüsünü durdurarak yardım etti. O anlar otobüsün güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olay önceki gün öğle saatlerinde Kocaeli Dilovası ilçesinde meydana geldi.

YOLDA BAYGINLIK GEÇİREN KİŞİYE ŞOFÖR YARDIM ETTİ

Halk otobüsü şoförü Taşkın Baydak otobüsüyle seyir halinde olduğu sırada yolda yatan bir kişi olduğunu gördü. Halk otobüsünü durduran Baydak, epilepsi hastası olduğu öğrenilen ve fenalaştığı için yol ortasında baygınlık geçiren kişinin yanına gitti. Bir süre fenalaşan kişinin durumunu soran Baydak, durumunun iyi olması üzerine yeniden halk otobüsüne binerek yoluna devam etti.

O anlar halk otobüsünün güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.


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