Görüntüler Mynet İhbar Hattı'na geldi! Tepki çeken yayın: "En iyi escortlar arkadaşım, ayarlarım" dedi okunan ezanı 'şahit' gösterdi... SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sosyal medyada canlı yayın açma günümüzde oldukça moda. Özellikle TikTok'ta ve Instagram'da gerçekleştirilen canlı yayınlarda skandal olaylar da yaşanıyor. Bunlardan bir tanesi de Bigo Live isimli uygulamada gerçekleşti. Görüntüler Mynet İhbar Hattı'na geldi. İşte skandal olayın görüntüleri!

SON DAKİKA: "En iyi escortlar arkadaşım, erkekler size ayarlarım bakın okunan ezan da şahit" diyerek Bigo Live isimli platformdan yayın açan ANKA rumuzli kişi hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

"EN İYİ ESCORTLAR ARKADAŞIM, AYARLARIM"

Bigo Live uygulamasında canlı yayın açan ANKA rumuzlu kullanıcının sarf ettiği sözler sosyal medyada infiale yol açtı.

Türkiye'deki 'en iyi escortların' arkadaşı olduğunu belirten kişinin o anlarda, "Ben sizin için onlarla konuşur ayarlarım." dediği duyuldu.

EZANI ŞAHİT GÖSTERDİ

Arsız şahsın o anlarda okunan ezanı da kendi pis sözlerine 'şahit' olarak göstermesi sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkiyle karşılandı.