Görüntüler olay olmuştu! Hamza Dağ'dan 'Kürşat Ayvatoğlu' açıklaması

Sözleşmesini feshettiğimiz gibi yargıyla alakalı boyutta da emniyette işlemler sürüyor. Halen takibini yapıyoruz. Hukuken mümkünse buna da olabilir. Kaçınacağımız nokta söz konusu olamaz. Hukuki olarak tam olarak oturmuyor. Hukuki olarak suçtan zarar gören pozisyonum yok. Belki sosyal medyada yer almış olmasından dolayı partimiz zarar gördü ama olayın kendisi ile alakalı zarar görmediği için... Daha çok dikkat etmemiz lazım olayını kendi içimizde daha çok değerlendireceğiz. Ortaya çıkan görüntülerde samimi olarak bize oy veren insanlardan üzülenler oldu. Onlardan helallik istiyorum. Ama asıl mesele burada böyle bir konu gündeme geldiğinde hangi partinin nasıl bir reaksiyon gösterdiği. Perşembe akşamı sözleşmesini feshettik. Bu konuda siyasallaştırmak isteyenlerin kendi partilerindeki taciz, tecavüz konularını 126 gündür konuşmayanları da not etmek gerekiyor.

10 senedir vekiliz. Benim danışmanım zaten belli. Genel merkeze gelince Özel Kalem Müdürüm de belli. Bu arkadaş yakın ekipte çalışan biri değil. Kastamonu Belediyesi'nde çalışan, babası yok. Bu anlamda genel merkezde çalışsın diye referans oldu. Ar-Ge biriminde çalışan bir arkadaş. Devir teslim törenlerinde orada bulunması söz konusu oldu. Bundan çıkaracağımız dersler var. Partiye alırken başka araştırmalar da yapması lazım partinin. Bundan sonra çok daha dikkat etmeyi gerektirecek bir durum var. Bu mevzudan haberdar olur olmaz sosyal medyadan değil, direkt bize gelmiş olsaydı bu kişinin işine yine son verirdik, bundan bir gram tereddüt edecek durum partimizde siyaset yapan insanda söz konusu olamaz.

BURADAKİ ESAS MESELE ZENGİNLEŞMENİN KAYNAĞI DENİYOR

Bir seneki süre zarfında bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yargının bu konuda eli açık. Elinde delil, belge olanlar, iddiasını ortaya koyanlar, ticaret yaparak değil de nüfus ticareti yaparak, belediye, kamu hizmetleri noktasında çalışma yaparak durum varsa yargının önü açık.

UYUŞTURUCU TEMİN ETTİ İDDİASI

Bunlarla ilgili benim bilgim yok. Araştırılması İçişleri Bakanlığı ve yargı tarafından yapılıyor. Uyuşturucu ile olan süreç Emniyet'te ve yargı no9ktasında devam edecek.

BİRLİKTE ÇALIŞIRKEN FARKLILIK FARK ETMİŞ MİYDİNİZ?

Ben uzun zamandır yakınımda çalışan biri olmadığı için, bizim sadece genel merkez mesaimiz yok. Bölgemize gidiyoruz. Memurluk yapan arkadaşlar var. Onlarla çok sıkı çalışma içinde olmazsınız. Çok yakın çalıştığım biri değil. Son dönemde 4-5 arkadaşta Covid vakası oldu. O dönem dışında yanımızda bulunmadı.

İÇİŞLERİ BAKANI ŞANTAJ ŞÜPHESİNDEN BAHSETTİ

İfadelere bakılırsa kendi içlerindeki mesele, arkadaşları ile ilgili konu. Orada bir takım şantajlar elimizde görüntüler var gibi bir takım şeyler söylenmiş. Bizim devir teslim töreninin olduğu akşam böyle bir durum ortaya çıktı.

AYVATOĞLU'NUN 'SİYASİ BÜYÜKLERE YAKIN OLURSAM DAHA GÜÇLÜ OLURUM' AÇIKLAMASI

Böyle olduğunu zannetmiyorum. Belki kendini güçlü gösterme isteği, beklentisi, toplumda belki yer edinemeyince bizimle fotoğraf çektirince kendini güçlü göstermek istediği, gerçek öyle değil ama.... Hepimiz bir çok kişi ile fotoğraf çektiriyoruz, GBT'sine bakacak halimiz yok.

Siyasetin ana gündem maddesi olmamalı böyle şeyler. AK Parti olarak ülkeye kazandırdıklarımız var. Hayallerin, fikirlerin yarışması lazım. bizim çok yaptığımız ve yapacağımız işler var.

