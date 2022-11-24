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Görüntüler olay olmuştu! Kargocunun 'falaka' davasında akılalmaz sözler: 'Fantezi amacıyla...'

24.11.2022 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de kargocu Erkan T.'nin para karşılığı anlaştığı kadınları falakaya yatırdığı görüntüler, Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Yargılanmasına başlanan Erkan T., falaka olayında eşi ve diğer kadınların rızasının olduğunu söyleyerek "Kimseyi zorlamadım" dedi. Sanığın şikayetçi olmayan eşi H.T. ise, "Bana karşı zorla bir eylemi olmadı. Fantezi amacıyla bir kez ayaklarımı bağlayıp, falakaya yatırdı. Söylemek istemediğim cinsel arzular da vardı" ifadelerini kullandı. İşte olayın detayları...

Görüntüler olay olmuştu! Kargocunun 'falaka' davasında akılalmaz sözler: 'Fantezi amacıyla...'

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kargo şirketinde çalışan, evli ve 2 çocuk babası Erkan T.’nin, maddi durumu iyi olmayan kadınları evine çağırıp gözlerini uyku bandı, ayaklarını kelepçe ve eşarpla bağlayıp falakaya yatırdığı iddia edildi. Erkan T.'nin, falakaya yatırdığı kadınlardan 'güzel' dediklerine 500 TL, 'çirkin' dediklerine ise 250 TL ödeme yaptığı öne sürüldü. Erkan T., falaka görüntülerini de kayıt altına aldı. Erkan T., başka kadınlara da çektiği videoları gönderdi.

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Benzer teklifte bulunduğu N.K. isimli kadının savcılığa suç duyurusunda bulunmasıyla Erkan T. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Erkan T., çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

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KAMU DAVASI AÇILDI

Soruşturmada Erkan T. hakkında, eşi H.T.'ye eylemleri nedeniyle 'eşe karşı eziyet çektirme' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, 'müstehcenlik' suçundan da 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle Kayseri 18'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

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Davada sanık Erkan T. ile eşi H.T. hazır bulundu. Sanık avukatı duruşma öncesi yazılı dilekçeyle basına kapalı oturum talep ettiklerini, salonda gazetecilerin bulunduğunu belirtti. Mahkeme hakimi, sanık avukatının talebini reddedip, duruşmayı basına açık oturumda gerçekleştirdi.

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'ZORLA DEĞİL RIZAYLA'

Söz konusu videolarda zorlama olmadığını söyleyen sanık Erkan T., "Eşimin rızası ile oldu. Bir kez de ismini H. olarak bildiğim bir kadın ile rızası dahilinde bir video çektim. Kimseye benzer bir uygulama yapmadım. Kimseyi zorlamadım. Bu videoyu bir yerde paylaşmadım. Çünkü, bu tarz videonun yasak olduğunu öğrendim. Videoların daha sonra nasıl yayıldığını bilmiyorum. Bu videolar emniyet tarafından sızdırılmış olabilir. Ben, hiçbir yerde paylaşmadım. Cep telefonumda tespit edilen videolar, bu tarz internet sitelerinden aldığım videolardır. Bu tarz videoları yüklerken kadınların çıplak ya da giyinik olduklarına bakmadım. Bu durum beni ilgilendirmiyordu. Ben bu videoları örnek olsun diye yükledim, ardından sildim. N. isimli kadına bu tarz videolar çekip paylaşmak istediğimi söylemiştim. O da kendisinin de merak etiğini söylemişti. Ardından N. ile bu tarz paylaşım yaparak, birlikte para kazanacağımızı düşündüm" ifadelerini kullandı.

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'FANTEZİ AMACIYLA 1 KEZ YAPTIK'

Eşinden şikayetçi olmadığını söyleyen sanığın eşi H.K., "Bana karşı zorla bir eylemi olmadı. Bir video izletti ve bu şekilde video çekme teklifinde bulundu. İlk başta bu teklifi kabul etmedim ama daha sonra kendi rızamla bu teklifi kabul ettim. Değişiklik amacıyla bir kez yaptık. Amacımız fantezi yapmaktı. Falakaya yatırdı, ayaklarımı bağladı. Sadece acı çekiyor gibi yaptım. Kesinlikle acı çekmedim. Acı çeksem söylerdim. Şu an da salonda basın mensupları olduğu için rahat konuşamıyorum ama söylemek istemediğim cinsel arzular da vardı. Benim yanımda herhangi başka bir kadına, eşim benzer bir uygulama yapmadı. Yayınlayıp, para kazanmaktan bahsetmedi. Şikayetçi değilim" dedi.

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Mahkeme hakimi, sanık ve eşinin ifadeleri sonrası dosyanın incelemeye alınmasına hükmedip, karar vermek üzere duruşmayı erteledi.

(DHA)

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Kayseri falaka kargocu

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