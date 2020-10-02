Görüntüler olay olmuştu! Ormanda genç kıza işkence sanıklarına ceza yağdı

Olay, geçen yıl 31 Ocak günü Kepez ilçesi Mazı Dağı mevkisindeki ormanlık alanda meydana geldi. Lise öğrencisi S.D., birlikte eve gitmek için yola çıktığı Amina Sufiyeva (19) ile 3 kız arkadaşlarıyla karşılaştı. Kızların otomobille gezme teklifini S.D. ve Amina Sufiyeva, kabul etti. 5 kız, Mehmet Can Yörük'ün (22) kullandığı otomobile bindi. Grup Varsak'taki ormanlık alana geldiğinde, Amina Sufiyeva S.D.'yi erkek arkadaşı Yasin Kamay (24) ile ilişkisi olduğu iddiasıyla darbetti. Bir süre sonra grup, aynı otomobille Konuksever Mahallesi'ndeki boş alana geçerek Yasin Kamay ile buluştu. Gruptakilerden bazıları Yasin Kamay'ın otomobiline bindi. İki araçla Mazı Dağı mevkisindeki ormanlık alana giden grup, S.D.'yi darbetti. Şüpheliler, genç kızı yerde sürükleyip, dövdü. Ardından da parasını gasbetmeye çalıştı. Dakikalarca süren dayak olayını kameraya da kaydeden grup, S.D.'yi, şikayetçi olması halinde ailesine zarar vermekle tehdit etti.

Görüntülerin basına yansımasıyla Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimliklerini belirledikleri 3'ü 18 yaşından küçük 6 şüpheliyi eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Amina Sufiyeva ve Yasin Kamay tutuklanırken, diğerleri serbset bırakıldı. Daha sonra ki süreçte de Mehmet Can Yörük de tutuklanıp cezaevine gönderildi.