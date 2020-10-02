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Görüntüler olay olmuştu! Ormanda genç kıza işkence sanıklarına ceza yağdı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.10.2020 09:46 | Son Güncelleme

Antalya'da lise öğrencisi S.D.'yi (19) ormanlık alana götürüp darbettikleri iddia edilen 6 sanığa, tutuksuz yargılandıkları davada ceza yağdı. Mahkeme heyeti, tutuksuz 5 sanıktan 2'sine 12 yıl 6 ay, 2'sine 8 yıl 4 ay, birine de 5 yıl hapis cezası verdi. Bir sanığı beraat ettiren mahkeme, ceza verilen tüm sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına da karar verdi.

Görüntüler olay olmuştu! Ormanda genç kıza işkence sanıklarına ceza yağdı

Olay, geçen yıl 31 Ocak günü Kepez ilçesi Mazı Dağı mevkisindeki ormanlık alanda meydana geldi. Lise öğrencisi S.D., birlikte eve gitmek için yola çıktığı Amina Sufiyeva (19) ile 3 kız arkadaşlarıyla karşılaştı. Kızların otomobille gezme teklifini S.D. ve Amina Sufiyeva, kabul etti. 5 kız, Mehmet Can Yörük'ün (22) kullandığı otomobile bindi. Grup Varsak'taki ormanlık alana geldiğinde, Amina Sufiyeva S.D.'yi erkek arkadaşı Yasin Kamay (24) ile ilişkisi olduğu iddiasıyla darbetti. Bir süre sonra grup, aynı otomobille Konuksever Mahallesi'ndeki boş alana geçerek Yasin Kamay ile buluştu. Gruptakilerden bazıları Yasin Kamay'ın otomobiline bindi. İki araçla Mazı Dağı mevkisindeki ormanlık alana giden grup, S.D.'yi darbetti. Şüpheliler, genç kızı yerde sürükleyip, dövdü. Ardından da parasını gasbetmeye çalıştı. Dakikalarca süren dayak olayını kameraya da kaydeden grup, S.D.'yi, şikayetçi olması halinde ailesine zarar vermekle tehdit etti.

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Görüntülerin basına yansımasıyla Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimliklerini belirledikleri 3'ü 18 yaşından küçük 6 şüpheliyi eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Amina Sufiyeva ve Yasin Kamay tutuklanırken, diğerleri serbset bırakıldı. Daha sonra ki süreçte de Mehmet Can Yörük de tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Yaşları 18'den küçük olan M.S., M.G. ve S.D.K. ise Çocuk Suçları Soruşturma Savcılığı'ndaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. S.D.K. tutuklanırken, M.S. ve M.G. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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SANIKLARA CEZA YAĞDI

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 8'inci duruşmasında, tutuklu 4 sanık da tahliye edildi. Ancak davanın 9'uncu duruşması, pandemiden dolayı 9 ay sonra yapıldı.

Karar duruşmasına tutuksuz sanıklar ve avukatları ile şikayetçi S.D.'nin avukatı Halit Çaplık katıldı. Mahkeme, son sözlerinde 'büyük pişmanlık duyduklarını' belirterek, üzgün olduklarını söyleyen sanıklardan Amina Sufiyeva'yı ve Yasin Kamay'ı, 'nitelikli yağma' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından toplan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

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Mehmet Can Yörük'ü 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 5 yıl hapis cezası verdi. S.D.K. ve M.G.'yi, 'nitelikli yağma' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme, M.S.'yi ise beraat ettirdi. Mahkeme heyeti, ceza verilen tüm sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin sürdürülmesine de karar verdi.

DHA

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