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Görüntüler ortaya çıktı! Balıkesir'deki facia kamerada: "Çok şiddetliydi, 'Fabrika yanıyor' dedim"

26.12.2024 12:40
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Balıkesir'de yaşanan facia kameraya yansıdı. Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamada 11 çalışan ölmüş, 7 kişi yaralanmıştı. Patlama anını gösteren güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntüler ortaya çıktı! Balıkesir'deki facia kamerada: "Çok şiddetliydi, 'Fabrika yanıyor' dedim"

Kırsal Kavaklı Mahallesi yakınlarında faaliyet gösteren fabrikada 24 Aralık'ta meydana gelen patlama anı, bölgedeki bir çiftliğe ait güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Mühimmat fabrikasına 600 metre uzaklıkta bulunan çiftliğin güvenlik kamerası kayıtlarında 24 Aralık Salı günü saat 08.27'de meydana gelen patlamanın şiddetiyle gökyüzüne alevlerin yükseldiği görülüyor.

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ALEV TOPU ÇIKTI

Görüntülerde, patlamanın ardından ortaya çıkan alev topu ve dumanlar, patlamanın şiddetini gözler önüne seriyor.

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"ÇOK ŞİDDETLİ PATLAMA OLDU, CAMLAR SARSILDI"

Çiftlik çalışanı Ramazan Akkoyun, patlama sırasında evinde bulunduğunu belirterek, "Çok şiddetli patlama oldu, camlar sarsıldı. Fabrikaya doğru baktım. Balkona çıktığımda hanıma 'fabrika yanıyor' dedim. Sonra millet toplanınca durumu anladık." ifadesini kullandı.

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde 24 Aralık'ta patlayıcı üretilen mühimmat fabrikasının kapsül üretimi yapılan bölümünde meydana gelen patlama ve çökme nedeniyle 11 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı. Yaşamını yitirenlerden 10'unun cenazesi, dün toprağa verilmişti. Olayın ardından yürütülen soruşturma kapsamında 10 kişi gözaltına alınmıştı.

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
patlama fabrika
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