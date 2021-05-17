HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Görüntüler ortaya çıktı! Kafa atan kişiye kurşun yağdırdı

Görüntüler ortaya çıktı! Kafa atan kişiye kurşun yağdırdı

17.05.2021 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Okmeydanı'nda bir grubun, bastıkları iş yerinde kafa attıkları genç tarafından silahlı saldırıya uğradığı anların güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Tabancayla kurşun yağdıran genç ise Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

Beyoğlu Okmeydanı Fetihtepe Mahallesi'nde önceki hafta cumartesi günü saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda, Kadir K. ve beraberindeki 2 kişi sokak üzerindeki araç kiralama firmasına gelmişti. İş yerinin önünde Ahmet D. ve Mahmut D. ile tartışan gruptaki bir şahıs, Ahmet D’ye kafa atmıştı. Kavganın büyümesi üzerine Ahmet D. ve Mahmut D. tabancalarla Kadir K. ve beraberindeki 2 şahsa kurşun yağdırmıştı. Saldırıdan yara almadan kurtulan grup kaçarak kayıplara karışmıştı. Olayın ardından çalışma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Ahmet D. ve Mahmut D’yi yakalayarak gözaltına almıştı. Tabancaların da ele geçirilmesinin ardından emniyette işlemleri yapılan Ahmet D. ve Mahmut D. savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı.

KAFA ATAN GENCE KURŞUN YAĞDIRDI

Yaşanan silahlı kavganın ise güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, iş yerinin önüne gelen grup, içeridekilerle tartışıyor. Tartışma esnasında gruptaki şahıslardan biri gence kafa atıyor. Ortalığın bir anda karışmasıyla darp edilen genç tabancayla gruba ateş açıyor. Bir süre kurşunlardan korunmaya çalışan grup ardından koşarak kaçıyor. Genç ise grubun arkasından ateş açmaya devam ediyor.

Öte yandan serbest bırakılan Ahmet D. ertesi gün, gece saatlerinde tekrardan işyerini basan Kadir K.’yı kurşun yağdırarak 7 yerinden yaralamıştı. Polis tarafından yeniden gözaltına alınan Ahmet D., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Takipçilerini mest etti! Takipçilerini mest etti!
Tam kapanma sonrası İstanbul'da bu sabahTam kapanma sonrası İstanbul'da bu sabah
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler
Anahtar Kelimeler:
İstanbul silahlı saldırı

En Çok Okunan Haberler

Aldattığını iddia ettiği kadını 9 yerinden bıçakladı, “Pişman değilim” dedi

Aldattığını iddia ettiği kadını 9 yerinden bıçakladı, “Pişman değilim” dedi

Yaralı sayısı 100'ü aştı! İsrail gerçek ve plastik mermilerle saldırdı

Yaralı sayısı 100'ü aştı! İsrail gerçek ve plastik mermilerle saldırdı

Galatasaray'da 4 oyuncu takımla vedalaştı! İşte o isimler...

Galatasaray'da 4 oyuncu takımla vedalaştı! İşte o isimler...

Survivor'da en büyük ödül! Kazanan canlı yayında belli oldu

Survivor'da en büyük ödül! Kazanan canlı yayında belli oldu

İsrail'de sinagog ayininde facia! Onlarca yaralı var

İsrail'de sinagog ayininde facia! Onlarca yaralı var

İsrail saldırısında 4 çocuğu ve eşini kaybeden baba: Çocukları öldürmenin gerekçesi ne olabilir?

İsrail saldırısında 4 çocuğu ve eşini kaybeden baba: Çocukları öldürmenin gerekçesi ne olabilir?

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Logosu çok konuşulmuştu! Tabelalar asıldı, üzerleri örtüldü

Logosu çok konuşulmuştu! Tabelalar asıldı, üzerleri örtüldü

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Gazze'den İsrail'e 200 füze! Demir Kubbe 'delindi'

Gazze'den İsrail'e 200 füze! Demir Kubbe 'delindi'

İçişleri'nden yeni genelge! İzin verilmeyecek

İçişleri'nden yeni genelge! İzin verilmeyecek

Çok acı... Fotoğraf çekerken fark etti

Çok acı... Fotoğraf çekerken fark etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.