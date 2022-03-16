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  4. Görüntüler paylaşıldı! Rusya'ya havadan darbe vuruldu

Görüntüler paylaşıldı! Rusya'ya havadan darbe vuruldu

16.03.2022 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik müdahalesi devam ederken Ukrayna ordusu, Herson Havaalanı'nda Rusya'ya ait helikopterleri imha ettiği anlara ait görüntüleri paylaştı.

Görüntüler paylaşıldı! Rusya'ya havadan darbe vuruldu

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgali devam ediyor. Bölgeden haberler gelmeye devam ederken son olarak Ukrayna ordusu, Herson Havaalanı'nda Rusya'ya ait helikopterleri imha ettiği anlara ait görüntüleri paylaştı.

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RUS HELİKOPTERLERİ HAVADAN VURULDU

Rusya-Ukrayna savaşı 21. gününde devam ediyor. Ukrayna ordusu tarafından yapılan açıklamada, Rus askeri güçlerinin kontrolündeki Herson'da bulunan havaalanındaki Rus helikopterlerinin havadan vurularak imha edildiği ifade edildi. Çekilen fotoğraflarda havaalanından alev ve duman yükseldiği görüldü.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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