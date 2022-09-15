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Görüntüler sınırdan geldi: Azerbaycan askerleri Ermeni askerin yarasını böyle sardı! 'Korkma yaşayacaksın'

15.09.2022 21:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde Ermenistan'ın provokasyonlarıyla başlayan Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki çatışmalara ilişkin sıcak bölgeden her geçen saat yeni haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak sınırdan gelen bir görüntü Azerbaycan askerinin merhametli davranışını gözler önüne sermiş oldu. Görüntülerde Azerbaycan askerinin yaralanan Ermeni askerin yarasını sardığı ve "Korkma, yaşayacaksın" dediği anlar yer aldı.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında dünyanın kilitlendiği çatışmalar 12 Eylül gecesi başlamıştı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 12 Eylül gecesi ve 13 Eylül sabahı Ermenistan ordusunun sınırın Daşkesen, Kelbecer, Laçın ve Zengilan istikametlerinde geniş çaplı provokasyonda bulunduğu duyurulmuştu. 71 Azerbaycan askerinin şehit düştüğü çatışmalarda Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da çatışmalarda çok sayıda Ermeni askerin öldüğünü açıklamıştı. Çatışmalara sebep olan provokasyonları nedeniyle Türkiye'den de Ermenistan'a sert tepkiler gelmişti. Sıcak bölgeden birbiri ardına önemli haberler gelmeye devam ederken son olarak sınırda çekilen bir görüntü Azerbaycan askerinin merhametini bir kez daha gözler önüne serdi. İşte detaylar...

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"KORKMA, YAŞAYACAKSIN"

Azerbaycan-Ermenistan sınırında çekilen video sosyal medyada kısa sürede hızla yayıldı.

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Videoda, Azerbaycan Özel Kuvvetler mensuplarının geçen günkü çatışmalarda yaralanan bir Ermeni askerinin yarasını sardığı görüldü.

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Söz konusu görüntülerde Rusça konuşan askerin "Korkma seni askeri hastaneye götüreceğiz. Yaşayacaksın" dediği duyuldu.

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AZERBAYCAN-ERMENİSTAN SINIRINDA NELER OLUYOR?

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 12 Eylül gecesi ve 13 Eylül sabahı Ermenistan ordusunun sınırın Daşkesen, Kelbecer, Laçın ve Zengilan istikametlerinde geniş çaplı provokasyonda bulunduğunu duyurmuştu.

Azerbaycan ordusunun sınırdaki bazı mevzileri ve sığınakları havan topları da dahil farklı kalibreli silahlarla aralıksız ateş altına alınmıştı. Azerbaycan ordusu, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin atış noktalarını susturmak ve çatışmanın genişlemesini önlemek için misillemede bulunmuş, Ermeni birliklere ağır kayıplar verdirilmişti.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, çatışmalarda 105 Ermeni askerin öldüğünü açıklamış, Azerbaycan da Ermenistan’ın provokasyonlarıyla başlayan çatışmada ölen yaklaşık 100 Ermeni askerinin cesetlerini teslim etmeye hazır olduğunu bildirmişti.

Son olarak Azerbaycan Savunma Bakanlığı, internet sitesinde şehit isimlerinin bulunduğu listeyi güncellemişti. Buna göre listede, 12 Eylül'de Ermenistan'ın provokasyonları sonucu iki ülke sınırında başlayan çatışmalarda şehit olan 71 askerin ismi yer almıştı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı daha önceki açıklamasında 50 askerin şehit olduğunu duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan Ermenistan
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