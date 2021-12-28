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  4. Görüntüler Sivas'tan! Dondurucu soğuğa aldırış etmeden saatlerce kuyrukta beklediler

Görüntüler Sivas'tan! Dondurucu soğuğa aldırış etmeden saatlerce kuyrukta beklediler

28.12.2021 21:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas’ta dondurucu soğukta görenlerin şaşkınlığını gizleyemediği bir insan kuyruğu görüntüleri kaydedildi. Binlerce öğrenci, bilet ücreti 80 TL olan konsere girebilmek adına -6 derece soğukta saatlerce sırada bekledi. Yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki kuyruk kameralara yansıdı.

Son zamanların en ilginç insan kuyruğu Sivas’ta görüntülendi.

Ev sahibi olmak isteyen bu çiçek için sıraya giriyor: Üzerinde meyveleri kalıyorsa...Ev sahibi olmak isteyen bu çiçek için sıraya giriyor: Üzerinde meyveleri kalıyorsa...

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SIFIRIN ALTINDA 6 DERECE

Dondurucu soğukların yaşandığı Sivas’ta, hava sıcaklığı sıfırın altında 6 derece ölçülürken binlerce öğrenci yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda ilginç bir kuyruk oluşturdu.

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KONSER KUYRUĞU OLDUĞUNU GÖRENLER ŞAŞIRDI

Görenler soğuk havada oluşturulan bu kuyruğa bir anlam veremedi. Kuyruğun konser kuyruğunu öğrenenler ise şaşkınlığını gizleyemedi.

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Binlerce öğrencinin Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kampüsünde düzenlenen Emir Can İğrek konseri için sıraya girdiği öğrenildi.

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Öğrenciler bileti 80 TL olan konsere girebilmek için saatlerce beklemek zorunda kaldı. Kimi öğrenciler konser için eksi 6 derecede beklemeyi göze aldıklarını belirtirken kimi öğrenci ise bekletilmekten duydukları rahatsızlığı dile getirdi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sivas Emir Can İğrek
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