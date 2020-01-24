HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Görüntüler şoke etti! Enerji terapisi sırasında kendinden geçti

Görüntüler şoke etti! Enerji terapisi sırasında kendinden geçti

İLGİNÇ HABERLER  | 24.01.2020 13:35 | Son Güncelleme

ABD'li dansçının enerji terapisi sırasında kaydedilen görüntüleri şoke etti. Julianne Hough isimli dansçının terapi sırasında kendinden geçtiği anlar 'şeytan çıkarma ayini'ne benzetildi.

'Yıldızlarla Dans' yarışmasındaki performansıyla göz dolduran 31 yaşındaki Hough, kendini şifacı olarak tanımlayan John Amaral'ın enerji terapisine katıldı.

Hough, Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda kaydedilen görüntülerde yüzüstü masaj masasına yattığı görüntülerde kıvranıp, kendinden geçtiği anlar tartışma yarattı.

Amaral terapi sırasında genç kadının vücudundaki kasılmaların nedeninin sıkışan duyguları serbest kalması olduğunu belirtti.

Terapist, genç kadının vücudunun üzerinde ellerini dolaştırdı. Bu sırada dansçının vücudu şekilden şekle girdi.

Amaral bunun tamamen spontan olduğunu ve 'placebo etkisi' olmadığını iddia etti.

Terapi bittiğinde Hough'ın gülümseyerek masadan doğrulduğu ve rahatlamış olduğu görüldü.

Genç dansçı "İçsel olarak kendimi özgürleşmiş hissettim. Gerçeği söylemek gerekirse içimdeki güce yaslandım, onun tarafından kontrol altına alınmadım" dedi.

Sosyal medya kullanıcıları ise bu anları oldukça garip buldu ve o anları 'şeytan çıkarma ayini'ne benzetti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
2020'nin en güvenli şehirleri belli oldu! Türkiye'den 6 şehir de listede 2020'nin en güvenli şehirleri belli oldu! Türkiye'den 6 şehir de listede
'Baba 10, anne 13 yaşında' iddiasında flaş gelişme'Baba 10, anne 13 yaşında' iddiasında flaş gelişme
Donmuş halde buldu! Hayata böyle döndürdüDonmuş halde buldu! Hayata böyle döndürdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
enerji terapisi julianne hough john amaral

En Çok Okunan Haberler

FETÖ'cü Arif Erdem ABD'de görüntülendi!

FETÖ'cü Arif Erdem ABD'de görüntülendi!

Ünlü isim gözyaşları içinde açıkladı! 'Bana da tecavüz etti'

Ünlü isim gözyaşları içinde açıkladı! 'Bana da tecavüz etti'

Uzman çavuşa linç girişimi! 18 yaşından küçük kızı kaçırınca...

Uzman çavuşa linç girişimi! 18 yaşından küçük kızı kaçırınca...

Dünya ayağa kalktı! Böyle bakılıyor

Dünya ayağa kalktı! Böyle bakılıyor

Sevilen dizi ekrana veda ediyor! İşte final fragmanı

Sevilen dizi ekrana veda ediyor! İşte final fragmanı

İnsanlık korku içinde! Ölü sayısı yükseldi

İnsanlık korku içinde! Ölü sayısı yükseldi

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

450 kiloluk 'Hulk' eş arıyor ama bir şartı var!

450 kiloluk 'Hulk' eş arıyor ama bir şartı var!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

Birçok ilden görmek için geliyorlar! Buraya girenin adeta başı dönüyor

Birçok ilden görmek için geliyorlar! Buraya girenin adeta başı dönüyor

Okuyucu Yorumları 1 yorum
o başka bi derdi var bence. ...
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kızılırmak'ta su seviyesi düşürülünce uyanık kargalar balıkları böyle avladı

Uyanık kargaların balık avı

'Baba 10, anne 13 yaşında' iddiasında flaş gelişme

'Baba 10, anne 13 yaşında' iddiasında flaş gelişme

Erzurum'da soğukta donan köpeği, kalp masajı ile hayata döndürdü

Donmuş halde buldu! Hayata böyle döndürdü

Yavru fareleri canlı canlı yedi!

Yavru fareleri canlı canlı yedi!

Erken doğan kuzulara bebek gibi bakıyor! Hepsini biberonla besliyor

Hepsine bebek gibi bakıyor

Guinness Rekorlar Kitabı’na girebilmek için 25 metre yükseklikte fıçıda yaşıyor

Karaya ayak basmıyor! Sebebi ise...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.