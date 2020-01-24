Görüntüler şoke etti! Enerji terapisi sırasında kendinden geçti

'Yıldızlarla Dans' yarışmasındaki performansıyla göz dolduran 31 yaşındaki Hough, kendini şifacı olarak tanımlayan John Amaral'ın enerji terapisine katıldı.

Hough, Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda kaydedilen görüntülerde yüzüstü masaj masasına yattığı görüntülerde kıvranıp, kendinden geçtiği anlar tartışma yarattı.

Amaral terapi sırasında genç kadının vücudundaki kasılmaların nedeninin sıkışan duyguları serbest kalması olduğunu belirtti.

Terapist, genç kadının vücudunun üzerinde ellerini dolaştırdı. Bu sırada dansçının vücudu şekilden şekle girdi.

Amaral bunun tamamen spontan olduğunu ve 'placebo etkisi' olmadığını iddia etti.

Terapi bittiğinde Hough'ın gülümseyerek masadan doğrulduğu ve rahatlamış olduğu görüldü.

Genç dansçı "İçsel olarak kendimi özgürleşmiş hissettim. Gerçeği söylemek gerekirse içimdeki güce yaslandım, onun tarafından kontrol altına alınmadım" dedi.

Sosyal medya kullanıcıları ise bu anları oldukça garip buldu ve o anları 'şeytan çıkarma ayini'ne benzetti.

