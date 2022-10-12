Görüntüler sosyal medyada çok konuşuldu! Tuvalet açılışı gündem oldu

Tunceli'de yaylacılar için DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından beş adet portatif tuvalet yaptırıldı. Portatif tuvaletler Tunceli İl Özel İdaresi'nin bahçesine getirildi. Söz konusu tuvaletler için resmi açılış töreni düzenlendi. Tuvaletlerin üzerine Türk bayrağı da asılırken kurdeleyi ise Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yıldırım beraber kesti.

İNCELEME YAPTILAR

Törende Vali Özkan, Prof. Dr. Demirdöğen ve Yıldırım konuşma yaptı. Alkışlar eşliğinde gerçekleştirilen açılışta protokol üyeleri tuvaletleri inceledi.

Yapılan açıklamada portatif tuvaletlerin küçükbaş hayvancılıkla uğraşan sürü sahiplerinin kullanması için yaylalara monte edileceği aktarıldı.

Edinilen bilgilere göre tuvaletler duş kabini olarak da kullanılabilecek.

Tuvaletler için gerçekleştirilen açılış töreni sosyal medyada gündem oldu ve çok konuşuldu.





