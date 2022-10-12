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Görüntüler sosyal medyada çok konuşuldu! Tuvalet açılışı gündem oldu

12.10.2022 21:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli’de düzenlenen tuvalet açılış töreni sosyal medyada gündem oldu. Yaylacılar için Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından yaptırılan beş portatif tuvalet için resmi açılış töreni yapıldı. Tunceli İl Özel İdaresi’nin bahçesine getirilen tuvaletlerin kurdelesi, Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yıldırım tarafından kesilirken o anlar sosyal medyada çok konuşuldu.

Görüntüler sosyal medyada çok konuşuldu! Tuvalet açılışı gündem oldu

Tunceli'de yaylacılar için DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından beş adet portatif tuvalet yaptırıldı. Portatif tuvaletler Tunceli İl Özel İdaresi'nin bahçesine getirildi. Söz konusu tuvaletler için resmi açılış töreni düzenlendi. Tuvaletlerin üzerine Türk bayrağı da asılırken kurdeleyi ise Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yıldırım beraber kesti.

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İNCELEME YAPTILAR

Törende Vali Özkan, Prof. Dr. Demirdöğen ve Yıldırım konuşma yaptı. Alkışlar eşliğinde gerçekleştirilen açılışta protokol üyeleri tuvaletleri inceledi.

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Yapılan açıklamada portatif tuvaletlerin küçükbaş hayvancılıkla uğraşan sürü sahiplerinin kullanması için yaylalara monte edileceği aktarıldı.

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Edinilen bilgilere göre tuvaletler duş kabini olarak da kullanılabilecek.

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Tuvaletler için gerçekleştirilen açılış töreni sosyal medyada gündem oldu ve çok konuşuldu.

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Tunceli yayla tuvalet

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