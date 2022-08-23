HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Görüntüler sosyal medyada gündem oldu! 3 kişiyi döven kişi konuştu: O an başka bir güç geldi

Görüntüler sosyal medyada gündem oldu! 3 kişiyi döven kişi konuştu: O an başka bir güç geldi

23.08.2022 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde bir kişinin 3 kişiyi dövdüğü görüntüler çok konuşulmuştu. Sosyal medyada 'motokurye çevreyi rahatsız eden 3 kişiyi yere serdi başlığıyla' paylaşılan görüntülerdeki Amerikalı fizyoterapist Demir Jason Long o anları anlattı. Yol istediğini ve yumruk yediğini ifade eden Long, "O an başka bir güç geldi, ayı gücü mü diyeyim bilmiyorum. O an gözüm bir an döndü. Kaç kişi olduklarını bile fark etmedim" dedi.

Görüntüler sosyal medyada gündem oldu! 3 kişiyi döven kişi konuştu: O an başka bir güç geldi

İstanbul Kadıköy'de geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda bir kişinin 3 kişiyi dövmesi sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medyada 'motokurye çevreyi rahatsız eden 3 kişiyi yere serdi başlığıyla' paylaşılan görüntülerdeki kişinin Amerikalı fizyoterapist Demir Jason Long olduğu öğrenildi. Olayla ilgili konuşan Long, "O an başka bir güç geldi, ayı gücü mü diyeyim bilmiyorum. O an gözüm bir an döndü. Kaç kişi olduklarını bile fark etmedim" dedi.

kadikoyde-cevreyi-rahatsiz-edenleri-yumruklarla-yere-seren-motosikletli-konustu_9044_dhaphoto5

3 KİŞİYİ YUMRUKLARLA YERE DÜŞÜRDÜ

Olay, Rıhtım'da geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde bir iş yerinin önünde meydana geldi. 7 yıldır Türkiye' de yaşayan ve bir spor salonunda çalışan Amerikalı fizyoterapist Demir Jason Long arkadaşlarıyla bir araya geldi. Arkadaşlarından ayrıldıktan sonra motosikletini park ettiği yere doğru yürümeye başladı. Motosikletine binen Long yoldaki 3 kişiden geçmek için yol istedi. İddiaya göre, gruptaki bir kişi yüzüne yumruk attı. Diğerlerinin de yumruk atmaya çalıştığını söyleyen Jason Long, 3 kişiyi yumruklarla yere düşürdü. Çevredekilerin de ayırmaya çalıştığı kavga, bekçilerin araya girmesiyle son buldu.

kadikoyde-cevreyi-rahatsiz-edenleri-yumruklarla-yere-seren-motosikletli-konustu_9044_dhaphoto4

Boks maçını aratmadı! Kadıköy’de çevreyi rahatsız eden kişilere motokuryeden Mike Tyson yumruğuBoks maçını aratmadı! Kadıköy’de çevreyi rahatsız eden kişilere motokuryeden Mike Tyson yumruğu

"O AN BAŞKA BİR GÜÇ GELDİ, AYI GÜCÜ MÜ DİYEYİM BİLMİYORUM"

Sosyal medyada 'motokurye çevreyi rahatsız eden 3 kişiyi yere serdi başlığıyla' paylaşılan görüntülerdeki Amerikalı Fizyoterapist o anları anlattı. Long "Arkadaşlarla Kadıköy'deydim. Motosikleti park ettiğim yerden yola çıkmaya çalışıyordum. Bunlara rica ettim buradan 'geçebilir miyim' diye sordum. Yol istedim. Bir şey demeden direk yüzüme vurdu. Tırnağı gözüme geldi. Ondan sonra olanlar oldu. Doğru değil ama yapacak bir şey yok. O an başka bir güç geldi, ayı gücü mü diyeyim bilmiyorum. O an gözüm bir an döndü. Kaç kişi olduklarını bile fark etmedim. Sadece o moda girdim ama keşke girmeseydim. Benim aslında öbür kişilerle derdim yoktu, sadece bir kişi ile derdim vardı. Ondan sonra arkadaşları arkadan gelerek yumruk atmaya çalıştı. Ortalık çok karıştı. Allahtan kimseye bir şey olmadı. Herkes o gece eve gitti. Ben şikayetçi olmadım, onlarda şikayetçi olmadı. Konu kapandı" dedi.

kadikoyde-cevreyi-rahatsiz-edenleri-yumruklarla-yere-seren-motosikletli-konustu_9044_dhaphoto3 (1)

"ÇOK FAZLA BOKS GEÇMİŞİM YOK"

Long "Ben fizyoterapistim. Çok fazla boks geçmişim yok. Yaptık ama herkes gibi. Spor salonunda çalışıyorum ama daha çok sakatlıklarla uğraşıyorum. Sakatlanan insanları iyileştirmeye çalışıyoruz, sağlıkçıyız. Kimse kimseye dert olmasın zarar vermesin. Benim yaptığımda yanlıştı onlarınki de yanlıştı. Duyguları iyi kontrol etmek lazım. Ama aynı zamanda bilmediğin insanlara da yaklaşmayacaksın" diye konuştu.

kadikoyde-cevreyi-rahatsiz-edenleri-yumruklarla-yere-seren-motosikletli-konustu_9044_dhaphoto2 (1)

kadikoyde-cevreyi-rahatsiz-edenleri-yumruklarla-yere-seren-motosikletli-konustu_9044_dhaphoto1

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sokak ortasında kılıçla yürümüşlerdi! Sosyal medyayı karıştıran görüntülerin sebebi belli olduSokak ortasında kılıçla yürümüşlerdi! Sosyal medyayı karıştıran görüntülerin sebebi belli oldu
Evli erkekle birlikte olan kadına dehşeti yaşattılar!Evli erkekle birlikte olan kadına dehşeti yaşattılar!
Adı bile ürkütüyor, hızlı yayılıyor! Yeni salgın akılalmaz boyutlara ulaşıyorAdı bile ürkütüyor, hızlı yayılıyor! Yeni salgın akılalmaz boyutlara ulaşıyor
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Kadıköy
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Emekliler dikkat! 10 bin liraya dayandı

Emekliler dikkat! 10 bin liraya dayandı

'Alexander Sörloth transferi bitti!'

'Alexander Sörloth transferi bitti!'

AK Parti'de 'olağanüstü' toplantı kararı!

AK Parti'de 'olağanüstü' toplantı kararı!

Sıfır araç teklif edildi, yine de kabul etmedi: Değeri 1 milyon

Sıfır araç teklif edildi, yine de kabul etmedi: Değeri 1 milyon

Başbakan'ın yeni görüntüsü ortaya çıktı! Bu kez kadınla...

Başbakan'ın yeni görüntüsü ortaya çıktı! Bu kez kadınla...

'Aksaray’ı topla gel' deyip polisi ve bekçiyi tehdit etti

'Aksaray’ı topla gel' deyip polisi ve bekçiyi tehdit etti

İlginizi Çekebilir

5 dakika dokundu, dehşeti yaşadı! Peçeteden zehirlendi

5 dakika dokundu, dehşeti yaşadı! Peçeteden zehirlendi

Tribünde cinsel ilişkiye girdiler! Eğlenceleri pahalıya patladı

Tribünde cinsel ilişkiye girdiler! Eğlenceleri pahalıya patladı

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Yeşilçam filmi gibi! Görme engelli kız gözleri açılınca...

Yeşilçam filmi gibi! Görme engelli kız gözleri açılınca...

“Eşcinsel olduğumu anladım, kocamı ve evimi terk ettim”

“Eşcinsel olduğumu anladım, kocamı ve evimi terk ettim”

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.