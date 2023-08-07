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Görüntüler sosyal medyada gündem oldu! 'Demir eğdiler vücudumda' 6 kişi tarafından dövülen gurbetçi anlattı: Anam yaşında kadın...

Mynet Haber

Mynet Haber

1 saat önce

Alanya’da gezi teknesi çalışanı olduğu iddia edilen 6 kişinin saldırısına uğrayarak tahta ve demir sopalarla dövülen gurbetçi Cemil Akgün, “Anam yaşında kadın üzerinden iftira attılar, Müslümanım Elhamdülillah, taciz falan hayatta yapmam, böyle şeylerle alakam yok. Ben buranın çocuğuyum. Kafamda ve vücudumda yaralar var. Aklımla oynadılar, şikayetçi olmadım. Allah onların haklarını verecek ama devletimden de bir şey beklerim. Demir eğdiler vücudumda, parmağım kırık. Dudağıma dikiş atıldı” dedi.

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