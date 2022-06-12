Görüntüler sosyal medyada gündem oldu! Pakistanlılar yakalandı, polis aracını çekip...

Türkiye'de yabancı uyruklu kişilerle ilgili tartışmalar devam ederken sosyal medyada yeni bir görüntü gündem oldu. İstanbul'da 4 yabancı uyruklu kişi, polis aracının önünden geçerken uygunsuz davranışlar sergileyip bunu videoya çekerek sosyal medya hesaplarında paylaştı. Olayla ilgili harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü, paylaşımda yer alan 4 yabancı uyruklu kişiyi gözaltına aldı.

BAŞAKŞEHİR'DE YAKALANDILAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, bazı sosyal medya hesaplarındaki söz konusu paylaşımlarla ilgili çalışma yürütüldü.

Çalışmada yabancı uyruklu 4 kişinin, polis aracının önünden geçerken uygunsuz davranışlar sergiledikleri ve bunu videoya çekerek sosyal medya hesaplarında paylaştıkları belirlendi.

Kimlik bilgileri tespit edilen Pakistan uyruklu K.M, M.S, A.Z. ve B.A. dün Başakşehir'de yakalandı.

SINIR DIŞI EDİLECEKLER

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: AA

