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Görüntüler sosyal medyada gündem oldu! Pakistanlılar yakalandı, polis aracını çekip...

12.06.2022 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada yabancı uyruklu kişilerin çektikleri yeni bir video gündem oldu. 'Önce polis arabasını çekip sonra show kesen yabancı uyruklu grup' başlıklı paylaşımlarla ilgili harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü, paylaşımda yer alan 4 yabancı uyruklu kişiyi gözaltına aldı.

Görüntüler sosyal medyada gündem oldu! Pakistanlılar yakalandı, polis aracını çekip...

Türkiye'de yabancı uyruklu kişilerle ilgili tartışmalar devam ederken sosyal medyada yeni bir görüntü gündem oldu. İstanbul'da 4 yabancı uyruklu kişi, polis aracının önünden geçerken uygunsuz davranışlar sergileyip bunu videoya çekerek sosyal medya hesaplarında paylaştı. Olayla ilgili harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü, paylaşımda yer alan 4 yabancı uyruklu kişiyi gözaltına aldı.

BAŞAKŞEHİR'DE YAKALANDILAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, bazı sosyal medya hesaplarındaki söz konusu paylaşımlarla ilgili çalışma yürütüldü.

Polis ekiplerine yaptığı hareketler büyük tepki çekti! Yabancı uyruklu şüpheli yakalandıPolis ekiplerine yaptığı hareketler büyük tepki çekti! Yabancı uyruklu şüpheli yakalandı

Çalışmada yabancı uyruklu 4 kişinin, polis aracının önünden geçerken uygunsuz davranışlar sergiledikleri ve bunu videoya çekerek sosyal medya hesaplarında paylaştıkları belirlendi.

Kimlik bilgileri tespit edilen Pakistan uyruklu K.M, M.S, A.Z. ve B.A. dün Başakşehir'de yakalandı.

SINIR DIŞI EDİLECEKLER

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: AA

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İstanbul Pakistan
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