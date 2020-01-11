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  4. Görüntüler sosyal medyada infial yaratmıştı! Köpeği ağaca asıp işkenceyle öldüren cani hakkında flaş gelişme!

Görüntüler sosyal medyada infial yaratmıştı! Köpeği ağaca asıp işkenceyle öldüren cani hakkında flaş gelişme!

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 17:55 | Son Güncelleme

Ağaca astığı köpeği işkence ederek öldürdüğü ve kameraya alarak sosyal medyada yaydığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Görüntüler sosyal medyada infial yaratmıştı! Köpeği ağaca asıp işkenceyle öldüren cani hakkında flaş gelişme!

Sosyal medyada Diyarbakır'ın Hani ilçesine bağlı Gürbüz köyünde yaşadığı ileri sürülen Hasan A'nın ağaca astığı köpeği işkence ederek öldürdüğüne yönelik görüntülerin yayınlanması üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında söz konusu şüphelinin bu ilçede oturmadığı tespit edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca yapılan araştırmada şüphelinin Siirt'in Kurtalan ilçesinde ikamet ettiği ancak bir süre önce İstanbul'a gittiği belirlendi.

Şüpheli Hasan A, Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
işkence sokak hayvanı

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