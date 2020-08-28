Görüntüler sosyal medyada olay oldu! Anadolu Ajansı'ndan İlber Ortaylı açıklaması

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, katıldığı bir programda Kadir Mısırlıoğlu'nu eleştirince Anadolu Ajansı ünlü tarihçinin önünde duran mikrofonu çektiği iddia edilen görüntüler sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Görüntüler hızla yayılırken, Ortaylı'nın Mısıroğlu'nu eleştirmesiyle beraber Anadolu Ajansı mikrofonunu çektiği iddia edildi.

Ortaylı şu sözleri sarf etmişti:

"Fesli adam Yunanlılar gelse daha iyi oldurdu diyor. Bunu diyen adam nereden diyor aklım ermiyor. Karadeniz'de Yunanlılar Pontuslardı. Kavga edildi onlarla. Çete savaşları vardı. Orayı işgal eden Rusya'ydı 1. harpte. Hiçbir zaman öbür savaşlardan haberi yoktu o bölgenin. Bunu söylüyor ve takdis ediliyor herif, herkes adamı hoşluyor. Böyle bir lafı Fransa'da edemezsin. Muhtemelen seni elektrik işkencesine tutup hapse de tıkmazlar ama sülaleni de bir daha iflah ettirmezler."

AA GENEL YAYIN YÖNETMENİ'NDEN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin görüntüye dair Anadolu Ajansı Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu'ndan açıklama geldi.

Mutanoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada mikrofonu alan kişinin bir AA muhabiri olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı: