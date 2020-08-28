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Görüntüler sosyal medyada olay oldu! Anadolu Ajansı'ndan İlber Ortaylı açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2020 10:43 | Son Güncelleme

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın katıldığı programda kullandığı ifadeler nedeniyle Anadolu Ajansı'nın mikrofonunu çektiği iddia edildi. Hızla yayılan görüntüler sosyal medyada olay olurken, 'İber Ortaylı' başlığı trend topic oldu. Anadolu Ajansı Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu'ndan iddialarla ilgili açıklama geldi.

Görüntüler sosyal medyada olay oldu! Anadolu Ajansı'ndan İlber Ortaylı açıklaması

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, katıldığı bir programda Kadir Mısırlıoğlu'nu eleştirince Anadolu Ajansı ünlü tarihçinin önünde duran mikrofonu çektiği iddia edilen görüntüler sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Görüntüler hızla yayılırken, Ortaylı'nın Mısıroğlu'nu eleştirmesiyle beraber Anadolu Ajansı mikrofonunu çektiği iddia edildi.

Ortaylı şu sözleri sarf etmişti:

"Fesli adam Yunanlılar gelse daha iyi oldurdu diyor. Bunu diyen adam nereden diyor aklım ermiyor. Karadeniz'de Yunanlılar Pontuslardı. Kavga edildi onlarla. Çete savaşları vardı. Orayı işgal eden Rusya'ydı 1. harpte. Hiçbir zaman öbür savaşlardan haberi yoktu o bölgenin. Bunu söylüyor ve takdis ediliyor herif, herkes adamı hoşluyor. Böyle bir lafı Fransa'da edemezsin. Muhtemelen seni elektrik işkencesine tutup hapse de tıkmazlar ama sülaleni de bir daha iflah ettirmezler."

AA GENEL YAYIN YÖNETMENİ'NDEN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin görüntüye dair Anadolu Ajansı Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu'ndan açıklama geldi.

Mutanoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada mikrofonu alan kişinin bir AA muhabiri olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

  • Sabahtan beri net, açık bir yalan gerçekmiş gibi tedavüle sokuldu. Konu neydi gelin birlikte bakalım. İddia şu; Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın 13 ekim 2019’da Aksaray Kitap Günleri fuarında yaptığı konuşma sırasında önündeki AA mikrofonu muhabirimiz tarafından (o esnada yapılan konuşmayı beğenmediği için) alındı. İddia böyle.. Bu iddiayı haber olarak kamuoyuyla paylaşan Cumhuriyet gazetesi açıkça yalan söyledi ve yalanını meşrulaştırmak İçin de kullandığı görüntü üzerinde oynadı. Utanmaları varsa özür dilerler.

  • Peki gerçek ne? Gerçek şu: AA muhabiri programı haberleştirmek için kamera arkasında. Tam o esnada salonun ses sistemini bozduğu gerekçesiyle mikrofonu birisi masadan alıyor. Peki kim bu? Cumhuriyet bu kişinin kim olduğunu saklamak için görüntüyü genişletiyor. Zira normal görüntüde mikrofonu masadan alanın aslında güvenlik görevlisi olduğu net olarak görülüyor. İddia edilen görüntüde sadece mikrofonu alan kişinin kolu görünüyor. Bakın programın başında aynı güvenlik görevlisi çok daha net olarak görülüyor. Salonda iki güvenlik görevlisi var. Güvenliklerin sağ omzunda mavi bir arma var. Mikrofonu alan sağdaki güvenlik görevlisi.

  • Yani mikrofonumuz, frekans karışması sonucu hatibin sesini bozmaya neden olduğu yönündeki uyarılar sonrası, (salondaki gazetecilerin uyarısıyla) güvenlik görevlisi tarafından masadan alınmış ve kenara konmuş. Söz konusu program muhabirimiz tarafından sonuna kadar da izlenmiş. 13 dilde her gün binlerce haber yapan ve Türkiye’nin global haber ajansı olan Anadolu Ajansı’na yönelik eleştirilere her zaman açık olduk. Ancak iftira ve ahlaksız saldırılara karşı da hakkımızı hukuk çerçevesinde arayacağımızın bilinmesini isterim.
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