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  4. Görüntüler sosyal medyada olay oldu! Seyir halindeki sürücüyü böyle tıraş etti

Görüntüler sosyal medyada olay oldu! Seyir halindeki sürücüyü böyle tıraş etti

06.01.2021 14:54 | Son Güncelleme:
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Rize'de kuaför Yunus Emre Güner hareket halindeki motosiklette sürücüyü tıraş etti. Sosyal medyada paylaşan o anlara ilişkin görüntüler, yoğun ilgi gördü.

Kuaför Yunus Emre Güner, ilginç bir deneme gerçekleştirdi. Güner, trafiğe kapalı köy yolunda hareket halindeki motosikletin üzerinde sürücünün saçlarını tıraş etti. O anlara ilişkin görüntüler, paylaşıldığı sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

"BÜYÜK İLGİ GÖRDÜK"

Mizah dolu bir video hazırlamak için yola çıktıklarını söyleyen Yunus Emre Güner, “Mesleğimi çok sevdiğim için kurguyu da berberlik üzerine yaptık. Aslında her ortamda mesleğimi yerine getirebileceğimi de göstermeye çalıştım. Gemi, uçak, helikopter, motosiklet her yerde tıraş ederiz. Trafiğe kapalı bir alanda videomuzu çektik. Kimse motosiklet üzerinde beni tıraş et demez zaten, burada tamamen mizansen bir durum ortaya çıkarmaya çalıştık ve büyük ilgi de gördük” dedi.

(DHA)

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