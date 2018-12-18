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Görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı! MEB harekete geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.12.2018 09:24 | Son Güncelleme

Muş'un Korkut ilçesi Çınarardı köyünde, annesinin battaniye parçasından yaptığı yırtık çantayla okula giderken çekilen görüntüsü sosyal medyada paylaşılan İsmail Erol'a (10), okul çantası hediye edildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Caner Budak, köye gidip, ailesiyle görüştüğü ilkokul öğrencisine çantasını verdi.

Çınarardı köyü Çakırlı mezrasında ailesiyle yaşayan, ilkokul 4’üncü sınıf öğrencisi İsmail Erol’un sırtında battaniye parçasından yapılan yırtık çantayla çekilen fotoğrafı, öğretmeni tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntüler yayılınca MEB harekete geçti

Fotoğrafın kısa sürede sosyal paylaşım sitelerinde yayılmasının ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Caner Budak, köye gitti.
Burada ilk olarak okulda inceleme yapan Budak, daha sonra İsmail Erol’un ailesiyle görüştü.
Budak, ilkokul öğrencisine çanta hediye etti. Türk Kızılayı’nca da birleştirilmiş okuldaki tüm öğrencilere giyecek yardımında bulunuldu.
Mezradaki 2 odalı evde 21 kişi kaldıklarını anlatan İsmail Erol’un annesi Methiye Karasu (31), “8 çocuğum var ve bunların 4 tanesi öğrenci.
Kumamın da 11 tane çocuğu var ve onun da 4 tanesi öğrencidir. Ekonomik imkanımız olmadığı için oğluma çanta alamayınca ben de battaniyeden çanta yaptım.
Öğretmeni de çantayı görünce fotoğrafını çekip, sosyal paylaşım sitesinde paylaştı.
Paylaşımdan sonra Milli Eğitim Müdürü ve Kaymakam bize çanta ve giyecek gönderdi.
Çok sayıda kişi oğluma hediyeler ulaştırdı. Herkese çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
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Anahtar Kelimeler:
muş meb öğrenci

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