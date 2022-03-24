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  4. Görüntüler sosyal medyada tepki çekmişti! Kediye tekme atan okul müdürü hakkında yeni gelişme

Görüntüler sosyal medyada tepki çekmişti! Kediye tekme atan okul müdürü hakkında yeni gelişme

24.03.2022 22:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki bir lisede öğrencilerin üşümesin diye içeri aldığı kediyi tekmeyle dışarı atan okul müdürünün görüntüleri sosyal medyada büyük tepki çekmişti. Cep telefonuyla çekilen görüntülerin yayılmasının ardından ise okul müdürü N.B. hakkında İl Milli Eğitim Müdürlüğünce soruşturma başlatıldı.

Şehit Mustafa Sezgin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü N.B'nin iddiaya göre, okul binasına giren kediyi tutup dışarı çıkardıktan sonra tekme atarak merdivenlerden yuvarladığına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğünden açıklama yapıldı.

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"KONU HASSASİYETLE TAKİP EDİLMEKTEDİR"

İl Milli Eğitim Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan, bir kediye yönelik şiddet haberine ilişkin İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzce soruşturma başlatılmış olup konu hassasiyetle takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadesine yer verildi. (AA)


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Kayseri
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