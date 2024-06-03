Görüntüler sosyal medyada viral oldu! Dersten kaçan öğrenciler valiye yakalandılar

Düzenlenen toplantıda muhtarların istek, şikayet ve önerilerini dinleyen ve hazır bulunan birim amirlerine gerekli talimatları veren Vali Aydoğdu, "Hep birlikte ilimizin ilçemizin daha iyi noktalara gelmesi için vatandaşlarımızın daha müreffeh bir yaşam sürmesi için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Toplantının devam ettiği sırada pencereden davetsiz misafirler belirdi. Pencereden toplantıyı izleyen 3 ilköğretim okulu öğrencisini fark eden Vali Hamza Aydoğdu, sohbeti o yöne çevirdi.

Beden Eğitimi dersinden kaçarak Vali Aydoğdu’nun düzenlediği toplantıyı pencerenin arkasından izlemeye gelen öğrencilerin halleri yürekleri ısıttı.

Vali Aydoğdu ile afacan öğrencinin diyaloğu şu şekilde oldu:

Vali Aydoğdu: Al içeri o yakışıklıyı. Ne yapıyorsun?

Öğrenci: İyiyim siz

Vali Aydoğdu: Ne var ne yok? Ne yapıyor burada insanlar sence. Kim bunlar? Merak etmiyor musun kim bunlar diye?

Öğrenci: Yo

Vali Aydoğdu: Teneffüs mü var şu anda?

Öğrenci: Bizim Beden Eğitimi dersi var

Vali Aydoğdu: Beden Eğitimi dersinden kaçtın buraya gelsin. Helal olsun sana. Hadi kolay gelsin.

Vali Hamza Aydoğdu ile öğrencinin diyaloğu salondaki katılımcıların yüzlerinde tebessüm oluştururken öğrenci ve yanındaki 2 arkadaşı el sallayarak okula geri döndüler.





