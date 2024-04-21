Görüntüler sosyal medyadan paylaşıldı! Kadın kılığında sokaklarda dolaşan adam tedavi altına alındı

Burdur’da sosyal medya platformlarında "kadın kılığına girip okul çıkışı çocukların yanına gidip çocukları dikizliyormuş, dikkat edelim" şeklinde yapılan paylaşımlar üzerine Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Yapılan çalışmalarda şahsın H.Ç. olduğu tespit edilerek, gözaltına alındı. Emniyette psikolojik rahatsızlığı olduğu anlaşılan H.Ç., İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde 20 Nisan'da Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek, burada tedavi altına alındı.

H.Ç. isimli şahsın geçtiğimiz yıl ramazan ayında bir camiye kadın kılığında girerek teravih namazını kadınların arasında kıldığı, kadınlardan birinin durumu fark edip H.Ç.’yi polis ekiplerine şikayet ettiği öğrenildi. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır





