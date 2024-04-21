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Görüntüler sosyal medyadan paylaşıldı! Kadın kılığında sokaklarda dolaşan adam tedavi altına alındı

21.04.2024 19:09
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Burdur’da bir şahsın sokaklarda kadın kılığına girip gezdiği ve 'okul çıkışlarına gittiği' şeklindeki sosyal medya paylaşımları üzerine polis harekete geçti. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan şahıs, psikolojik rahatsızlığı olduğu tespit edilerek hastanede tedavi altına alındı. Aynı şahsın geçen yıl kadın kılığında camiye gittiği ve kadınların arasında namaz kıldığı için şikayet edildiği de ortaya çıktı.

Görüntüler sosyal medyadan paylaşıldı! Kadın kılığında sokaklarda dolaşan adam tedavi altına alındı

Burdur’da sosyal medya platformlarında "kadın kılığına girip okul çıkışı çocukların yanına gidip çocukları dikizliyormuş, dikkat edelim" şeklinde yapılan paylaşımlar üzerine Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Yapılan çalışmalarda şahsın H.Ç. olduğu tespit edilerek, gözaltına alındı. Emniyette psikolojik rahatsızlığı olduğu anlaşılan H.Ç., İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde 20 Nisan'da Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek, burada tedavi altına alındı.

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H.Ç. isimli şahsın geçtiğimiz yıl ramazan ayında bir camiye kadın kılığında girerek teravih namazını kadınların arasında kıldığı, kadınlardan birinin durumu fark edip H.Ç.’yi polis ekiplerine şikayet ettiği öğrenildi. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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