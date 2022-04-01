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Görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı! Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı görevden uzaklaştırıldı

01.04.2022 23:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz pazar günü meydana gelen aç kalan pitbulların birbirini parçalaması olayı sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından olay yaratmış, büyük tepkilere yol açmıştı. Çanakkale Belediyesi Hayvan Bakım Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde yaşananlarla ilgili başlatılan soruşturmanın ardından yeni bir gelişme yaşandı. Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet İrfan Mutluay görevden uzaklaştırıldı.

Çanakkale'de belediyeye ait hayvan barınağında yasaklı ırk köpeklerden bazılarının açlıktan birbirlerini parçaladıkları iddiasına büyük tepki çekmişti. Geçtiğimiz gün yaşanan vahşetle birlikte 2 köpeğin parçalanarak diğer pitbullar tarafından yenmesi ve ertesi gün de başka bir köpeğin ölmesi görüntülerinin sosyal medyada yayılmasının ardından görevliler hakkında ihmal suçlamasıyla soruşturma Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

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ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI İLE VETERİNER MÜDÜR VEKİLİ GÖREVLERİNDEN UZAKLAŞTIRILDI

Konuyla ilgili Çanakkale Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada; “Çanakkale Belediyesi Hayvan Bakım Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde meydana gelen ve kamuoyuna yansıyan olayı soruşturmak için İçişleri Bakanlığımızca Mülkiye Başmüfettişleri görevlendirilmiştir. Soruşturmanın selameti açısından, soruşturmayı yürüten Mülkiye Başmüfettişleri tarafından, Çanakkale Belediyesi Hayvan Bakım Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nden sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet İrfan Mutluay ve Veteriner Müdür Vekili Mustafa Cesur, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 138. Maddesi uyarınca 01.04.2022 tarihinden itibaren görevlerinden uzaklaştırılmıştır” ifadelerine yer verildi. (İHA)

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