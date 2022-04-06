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Görüntüler tepki çekmişti! Esenyurt Belediyesi’nden kağıt toplayıcı çocuklarla ilgili açıklama

06.04.2022 22:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt Belediyesi, kağıt toplayıcı çocukların çekçek diye tabir edilen araçlarına el konulduğu iddialarına ilişkin açıklama yayımladı. Açıklamada, “Burada asıl sorgulanması gereken, toplumu rahatsız edici ve çevreye zarar verici bir olaya yasal yollarla müdahale edilmesi değil, oyun çağındaki çocukların tehlikelerle dolu yasa dışı bir işi yapıyor oluşudur" denildi. İşte belediyenin o açıklaması!

Görüntüler tepki çekmişti! Esenyurt Belediyesi’nden kağıt toplayıcı çocuklarla ilgili açıklama

Esenyurt Belediyesi, kağıt toplayıcı çocukların çekçek adı verilen arabalarına el konulduğu yönündeki haberler üzerine sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı.

İhbarlar üzerine gidilen söz konusu adreste daha önce de defalarca ateş yakılması nedeniyle yangın tehlikesi atlatıldığının belirtildiği açıklamada, “Burada asıl sorgulanması gereken, toplumu rahatsız edici ve çevreye zarar verici bir olaya yasal yollarla müdahale edilmesi değil, oyun çağındaki çocukların tehlikelerle dolu yasa dışı bir işi yapıyor oluşudur. Toplum sağlığına ve çevreye zarar verici işlere yasal yollarla müdahale etmek, Esenyurt sınırları içinde yaşayan 1 buçuk milyona yakın kişinin ırk, dil, din ayırmadan sorumluluğunu taşıyan Esenyurt Belediyesi’nin önceliği olacaktır” ifadeleri yer aldı.

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Görüntülerin, olaydan 13 gün sonra servis edildiğine dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Vatandaşlarımız ile bir tekstil firmasından gelen, ‘Akşemsettin Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerindeki 1 numaralı binanın yanında, kağıt toplayıcısı çocuklar tarafından sürekli olarak ateş yakıldığı’ yönündeki şikayetler üzerine zabıta personelimiz birkaç kez olay yerine giderek çocukları uyarıp bölgeden uzaklaştırmıştır. Aynı yönde bir ihbarın 23 Mart 2022’de tekrar gelmesi üzerine Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz olay yerine giderek yangına müdahale etmiştir. Yakılan ateşin çevreye zarar vermesi ve toplumu rahatsız etmesinin yanı sıra bölgedeki bir tekstil firması yetkililerinin, ‘Aynı kişilerin firmalarının camı önünde ateş yaktığı, camları kırdıkları, ayrıca firma içerisine yayılan dumandan çalışanların olumsuz etkilendiği ve firmanın birçok defa yangın tehlikesiyle karşılaştığı' yönündeki ifadeleri üzerine gerekli işlemler mevzuata uygun olarak yapılmıştır. Daha sonra ekiplerimiz çocukların aileleriyle görüşerek konu ile ilgili bilgilendirmiş, olayın tekrarlanmaması yönünde uyarılarda bulunmuştur. 23 Mart 2022’de meydana gelen bu olayın görüntüleri aynı gün bir gazeteci tarafından sosyal medyada paylaşılmıştır. Kendisine tarafımızdan yapılan bilgilendirme üzerine içeriği kaldırmış ve aktardığımız bilgiler ile görüntüleri paylaşarak Belediyemize teşekkür etmiştir. Olaydan 13 gün sonra 5 Nisan 2022’de ise görüntüler bir haber ajansı tarafından eksik bilgilerle haberleştirilmiş ve basın kuruluşlarına servis edilmiştir. Bunun üzerine ilgili ajans yetkililerine ulaşılarak, haberin gerçeği yansıtmadığı ve kamuoyunu yanlış bilgilendirdiği vurgulanarak konu tekrar -doğru şekilde- aktarılmış, ancak ilgili ajans bu bilgilendirmeyi haber içeriğinin altına kısa bir not olarak eklemekle yetinmiştir. Söz konusu ajans, haberin eksik unsurları ve yanlış haliyle yayılmasına göz yummuş ve gazetecilik etiğine yakışmayan bir tutum sergilemiştir. Burada asıl sorgulanması gereken, toplumu rahatsız edici ve çevreye zarar verici bir olaya yasal yollarla müdahale edilmesi değil, oyun çağındaki çocukların tehlikelerle dolu yasa dışı bir işi yapıyor oluşudur. Yasa dışı, toplum sağlığına ve çevreye zarar verici işlere yasal yollarla müdahale etmek, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Esenyurt sınırları içinde yaşayan 1 buçuk milyona yakın kişinin ırk, dil, din ayırmadan sorumluluğunu taşıyan Esenyurt Belediyesi’nin önceliği olacaktır.”

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İHA

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