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  4. Görüntüler tepki çekmişti! Yavru köpeği patilerinden tutup taşıyan işçiye ceza

Görüntüler tepki çekmişti! Yavru köpeği patilerinden tutup taşıyan işçiye ceza

29.12.2021 20:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Sosyal medyada büyük tepki çeken görüntülerle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Ordu'nun Aybastı ilçesinde, sokakta hasta olduğunu fark ettiği yavru köpeği patilerinden tutarak diğer bacakları da aşağı sarkmış halde taşıdığı görüntüler nedeniyle tepki çeken ve önce sözlü uyarıda bulunulan belediye temizlik görevlisi Ahmet Evin'e (52) ceza geldi. Evin'e '5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince 1500 TL idari para cezası kesildi.

Görüntüler tepki çekmişti! Yavru köpeği patilerinden tutup taşıyan işçiye ceza

Son dakika haberine göre büyük tepki çeken, yavru köpeğinin patilerinden tutulup taşınmasıyla alakalı bir gelişme oldu.

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Aybastı'da, bazı sokak hayvanlarının çocuklara ve çevredekilere saldırması üzerine, ilçedeki hastalıklı ve saldırgan sokak köpeklerinin toplanarak, barınağa gönderilmesi için çalışma başlatıldı.

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Aybastı Belediyesi’nde temizlik işçisi Ahmet Evin de sokakta temizlik yaptığı sırada yavru köpekle karşılaştı. Köpeğin hasta olduğunu fark eden Evin, patilerinden tutarak, diğer bacakları aşağı sarkmış halde köpeği belediyeye götürdü. Bu anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, tepki topladı.

PARA CEZASI

Yavru köpek, Ordu Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan ve Rehabilitasyon Bakımevi’nde tedaviye alındı. Köpeği patilerinden tutarak taşıyan işçi Ahmet Evin’e Aybastı Belediyesi yetkililerince önce sözlü uyarıda bulunuldu. Hakkında soruşturma başlatılan Evin'e '5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince 1500 TL idari para cezası kesildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ceza İşçi Ordu
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