HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Görüntüler tepki çekti! 8 yaşındaki çocuğunu havaya kaldırıp yere fırlattı! Gözaltına alındı

Görüntüler tepki çekti! 8 yaşındaki çocuğunu havaya kaldırıp yere fırlattı! Gözaltına alındı

12.08.2024 20:01
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
Acil servisler; ishal, bulantı ve kusma vakalarıyla dolup taşıyor

Acil servisler; ishal, bulantı ve kusma vakalarıyla dolup taşıyor

Bursa’da görenleri hayrete düşürdü! Kent meydanı önünde tuvaletini yaptı

Bursa’da görenleri hayrete düşürdü! Kent meydanı önünde tuvaletini yaptı

“Abe sıcaktır” dedi, milyonların sosyal medyada yaz içeriği oldu

“Abe sıcaktır” dedi, milyonların sosyal medyada yaz içeriği oldu

İçerik devam ediyor
12.08.2024 20:01
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da bir düğün salonunda yanlarından uzaklaşan çocuğu yakalayan babası olduğu belirtilen bir kişi, 8 yaşındaki çocuğunu havaya kaldırıp yere attı. Sosyal medyada da büyük tepki çeken görüntülerinden ardından baba gözaltına alındı

Olay, geçtiğimiz Cuma akşamı merkez Meram ilçesinde bulunan düğün salonunda meydana geldi ve düğün salonunun güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Edinilen bilgiye göre, düğüne gelenler arasında bulunan 8 yaşındaki M.H.D. yakınlarının yanından ayrılıp salonun içine girdi.

AW265755_02 (1)

ÇOCUĞUNU YERE FIRLATTI

Küçük çocuğu takip eden başka bir çocuk da peşinden koşarken, bu sırada babası ve annesi olduğu belirtilen iki kişi de salonun kapısına geldi. Diğer çocuğun yanında getirdiği küçük çocuğu birden havaya kaldıran babası R.D. (36) çocuğu yere attı. Bu sırada içeriden çıkan bir kadın da öfkeli adamı çocuğun yanından uzaklaştırmaya çalışarak tepki gösterdi.

AW265755_03

GÖZALTINA ALINDI

Bu anlar ise düğün salonunda güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından harekete geçen polis ekipleri baba R.D.'yi gözaltına aldı. Şahsın emniyetteki işlemleri devam ederken, adliyeye sevk edileceği belirtildi. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Konya
En Çok Okunan Haberler
Şırnak Silopi'de kömür madeninin servis aracına saldırı! Ölü ve yaralılar var

Şırnak Silopi'de kömür madeninin servis aracına saldırı! Ölü ve yaralılar var

Instagram yasağı kararına isyanıyla gündem olan kadın tutuklandı

Instagram yasağı kararına isyanıyla gündem olan kadın tutuklandı

İslam Memiş tarih vererek uyardı

İslam Memiş tarih vererek uyardı

Jose Mourinho'dan Galatasaray ve Okan Buruk'a olay yaratan ifadeler!

Jose Mourinho'dan Galatasaray ve Okan Buruk'a olay yaratan ifadeler!

9 kişi hayatını kaybetmişti! Katliam gibi kazadan önce çekilen son görüntüler ortaya çıktı

9 kişi hayatını kaybetmişti! Katliam gibi kazadan önce çekilen son görüntüler ortaya çıktı

ABD bu Türk'ü konuşuyor: Pentagon'un gizli belgelerini kaçırıp...

ABD bu Türk'ü konuşuyor: Pentagon'un gizli belgelerini kaçırıp...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Outdoor severlere müjde! Columbia'da %50'yi aşan indirimler

Outdoor severlere müjde! Columbia'da %50'yi aşan indirimler

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Ünlü markaların stil yükselten parçalarında dev fırsatlar

Ünlü markaların stil yükselten parçalarında dev fırsatlar

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.