Görüntüler Türkiye'den! Aralık ayında denize girdiler... Sıcaklığı gören sahile koştu

Hava sıcaklığının 19, deniz sıcaklığının 20 derece olduğu turizm kenti Antalya’da, Konyaaltı sahili doldu. Bölgede bulunan otellerde tatil yapan turistler denize girip sahilde güneşlendi. Antalyalılar ise güneşli havada balık tutup yeşilliklerde bol vakit geçirdi. Sahilde baba ve oğul gelen bir turist aile ise kano yaptı. Denizin keyfini çıkaran Mustafa yılmaz ise “Harika, cennet gibi bir memleket burası, biraz serin ama yüzmeyi seviyorum” diye konuştu.

'BURADA NE GİYECEĞİMİZİ ŞAŞIRDIK'

Öte yandan, tatil yapmak için Kütahya’dan gelen İsa Ertaş ise ”Kütahya’dan geldim hava çok güzel, yazın bile bu havayı aynı bu şekilde yaşıyoruz. Gelirken kışlıklarla geldik, burada ne giyeceğimizi şaşırdık. Denize girenleri kıskandım, yüzme bilsem denize gireceğim. Kütahya’da hava yağmurlu ve çok soğuktu gelirken kışlıklarla geldim, buraya gelince şaşırdım, yazlıklarımı kışlıklarımı giyelim? Antalya gezilip görülmeli ve imkan varsa kalınacak bir yer” diyerek sözlerine son verdi.

SİNOP'TA VATANDAŞLAR SICAK HAVAYI SAHİLDE DEĞERLENDİRDİ

Türkiye’nin en kuzey ucu Sinop’ta, güneşin en dik olduğu öğle saatlerinde ortalama 15 ile 17 derecelik güneşli hava etkili oldu. Sıcak havayı fırsat bilen genç yaşlı her kesimden vatandaşlar ise aileleri veya arkadaşlarıyla birlikte sahile akın etti. Bazı vatandaşlar çay bahçelerinde oturmayı tercih ederken, bazı vatandaşlar ise iskelede balık tuttu.

Güneşli havayı iskelede balık tutarak değerlendiren Sabiha Arslan, “Dün biraz rüzgarlıydı ama bugün güzel, ben de güneş var diye çıktım. İskelede balık tutuyorum” diye konuştu.

Arslan Hancı, havanın yaz günlerine benzediğini ancak Aralık ayının biraz daha soğuk geçmesi gerektiğini söyledi. (İHA)

