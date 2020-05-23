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  4. Görüntüler Türkiye'den! Mağaraya girip yarasayı öptü

Görüntüler Türkiye'den! Mağaraya girip yarasayı öptü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2020 11:38 | Son Güncelleme

Bursalı maceracı İbrahim Sargın, yarasalarla dolu mağaraya girip eline aldığı yarasayı öptü.

"Korona virüs yarasalardan mı bulaştı" tartışmaları sürerken Bursalı maceracı İbrahim Sargın, yarasalarla dolu mağaraya girip bu gizemli hayvanları inceledi. Uzun süre yarasaları inceleyen maceracı adam eline aldığı yarasayı öpüp tekrar saldı.

Birçok vahşi ve tehlikeli hayvanlarla videolar çeken Sargın, bu defa yarasalarla ilgili video çektiğini söyledi. Eline aldığı hayvanları korkusuzca seven Sargın, onları uzun süre inceleyip sonra doğal yaşamına geri saldı. Birçok kimsenin yanına bile yaklaşamayacağı hayvanları eline alıp inceleyen maceracı adam cesaretiyle dikkat çekiyor.

Kaynak: İHA

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