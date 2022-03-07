Görüntüler Ukrayna'dan... Kontrol noktasında durduruldu: Sonu sürprizle bitti

Rusya'nın saldırılarının 12'nci gününde şiddetli çatışmaların yaşandığı Ukrayna’da bir asker sevgilisine evlilik teklifi yapmak için ilginç bir yol seçti.

SONU SÜRPRİZLE BİTTİ

Sınır kontrol noktalarının birinde görevli olan Ukraynalı asker, arkadaşları ile sevgilisinin bulunduğu aracı arama yapmak için çevirdi. Daha sonra askerler, araçtakileri indirerek üst araması yaptı. Ukraynalı asker, üst araması sırasında sevgilisinin arkasında diz çökerek, elinde çiçek ve yüzükle evlenme teklifi etti.

"EVET" DEDİ

Çevredeki askerlerin tezahüratları eşliğinde sevgilisinin evlilik teklifine "evet" diyen genç kız, duygu dolu anlar yaşadı. (İHA)

