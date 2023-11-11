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  4. Görüntüler Zonguldak'tan! Su samurunu 'Gel, gel' diyerek çağırdığı anlar büyük ilgi gördü

Görüntüler Zonguldak'tan! Su samurunu 'Gel, gel' diyerek çağırdığı anlar büyük ilgi gördü

11.11.2023 16:07 | Son Güncelleme:
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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, kıyıda avlanan su samuru, bir amatör balıkçı tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde kıyıda avlanan su samuru, amatör balıkçı tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. O anlar sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Bozhane mevkisinde avlanan amatör balıkçı Murat Bozmanoğlu, deniz açıklarından kıyıya yaklaşan su samurunu cep telefonuyla görüntüledi.

Görüntülerde, balıkçının, açıktan kıyıya geldikten sonra bir süre kayalık bölgede sabit duran samuru kendisine çağırması yer alıyor.

SU SAMURUNA 'GEL, GEL' DİYEREK SESLENDİ

Bozmanoğlu'nun, "Bu ne böyle? Gelinciğe benziyor. Gel, gel, gel." şeklinde seslendiği duyulan kayıtlarda, kıyıya kadar gelen samurun balık yakaladıktan sonra gözden kaybolduğu görülüyor.

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su samuru
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