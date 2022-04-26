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Görüntülerden yakalanınca itiraf etti! Cinayetin faili oğlu çıktı

26.04.2022 16:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde Rüstem Dulkadır, bıçaklanarak öldürüldü. Cinayet Büro Amirliği olayın ardından harekete geçti. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler Rüstem Dulkadır'ın öldürüldüğü anları yakaladı. Görüntülerden yola çıkılarak Rüstem Dulkadır'ın katilinin oğlu Harun D. (20) olduğu ortaya çıktı.

Görüntülerden yakalanınca itiraf etti! Cinayetin faili oğlu çıktı

Babasını Rüstem Dulkadır'i öldürdükten sonra yakalanan Harun D. (20) cinayeti itiraf etti. Harun D., babasıyla ailesine bakmadığı ve annesine şiddet uyguladığı için tartıştığını söyledi. Harun D. ayrıca bıçağı babasını korkutmak amacıyla kullandığını, öldürmek istemediğini ifade etti.

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Küçükçekmece, Kemalpaşa Mahallesinde 25 Nisan 2022 tarihinde meydana gelen olayda elektrikçilik yaptığı öğrenilen şüpheli Rüstem Dulkadır, ağır yaralı olarak bulunarak hastaneye kaldırıldı. Bıçaklandığı tespit edilen Rüstem Dulkadır tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmalarda cinayet anının bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendiği tespit edildi. Görüntülerde bir kişinin Rüstem Dulkadır'ı önce tartakladığı, sonra bıçaklayarak kaçtığı görüldü.

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Polis, şüphelinin kimliğini tespit etmeye çalışırken, görüntülerdeki kişinin Rüstem Dulkadır'ın öz oğlu olduğu ortaya çıktı. Bu gelişme üzerine harekete geçen polis Küçükçekmece'de saklanan Harun D.'yi gözaltına aldı. Motokuryelik yapan Harun D. babasını öldürdüğünü itiraf etti.

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Şüpheli Harun D.'nin ifadesinde babasının eve bakmadığını, zaman zaman kendisine ve annesine şiddet uyguladığını söyledi. Olay sırasında alkollü olan babasıyla bu nedenle tartıştıklarını anlatan Harun D., kendisine saldırıp dövmek isteyen babasını korkutmak için elindeki bıçağı birkaç kez salladığını, amacının öldürmek olmadığını söylediği öğrenildi.

Cinayet Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheli Harun D., adliyeye sevk edildi.

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(DHA)

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