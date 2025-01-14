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  4. Görüntülere Mynet ulaştı! Beton mikseri motosikleti biçti, bir gün bile ceza almadı

Görüntülere Mynet ulaştı! Beton mikseri motosikleti biçti, bir gün bile ceza almadı

14.01.2025 10:31
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İstanbul'da beton mikserinin motosikletli vatandaşa çarpıp öldürdüğü korkunç kazanın görüntüleri Mynet İhbar Hattı'na ulaştı. Hayatını kaybeden vatandaşın eşi, beton firmasında çalışan şoför F.T.'nin bir gün dahi ceza almadığını söyleyerek isyan etti. Acılı eşin "Bir can gitti, bir yuvaya ateş düştü ve bunun sorumluları dışarıda elini kolunu sallaya sallaya geziyor" sözleri yürek yaktı.

Görenleri dehşete düşüren kaza İstanbul'un Bakırköy ilçesinin İncirli semtinde 9 Eylül tarihinde meydana geldi. Motosikletli vatandaş, beton mikserinin altında kalarak can verdi. Mynet İhbar Hattı'na ulaşan acılı eş, 40 yaşındaki kocasının ölmesi sonucu savcının takipsizlik kararı vermesine isyan etti.

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"ŞOFÖR KUSURSUZ BULUNDU, SAVCI TAKİPSİZLİK VERDİ"

Kaza görüntülerinin dosyada olmadığını söyleyen vatandaş, şoförün suçsuz bulunmasına sitem ederken "Şoför kusursuz bulundu. Savcı takipsizlik kararı verdi ve bu görüntüler dosyada yoktu, bizzat gidip kendim bu görüntülere ulaştım, itiraz dilekçesi verdim" dedi.

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"BİR GÜN BİLE CEZA ALMADI"

F.T. adlı mikser şoförünün bir gün bile ceza almadığını söyleyen acılı eş, "Firma yetkilileri dahil hiçbir kimse başsağlığı için kapımı çalmadı" dedi.

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"SORUMLULARI DIŞARIDA ELİNİ KOLUNU SALLAYA SALLAYA GEZİYOR"

Acılı eşin "4.5 yaşında bir oğlumla kalakaldım. Ellerini vicdanlarına koysunlar. Bir can gitti, bir yuvaya ateş düştü ve bunun sorumluları dışarıda elini kolunu sallaya sallaya geziyor" sözleri vicdanları sızlattı.

Kaza Sonrası Ceza Sistemi Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?

Ceza sisteminde değişiklik yapılmalı
Şoför suçlu bulunmalıydı
Kazaların daha iyi araştırılması gerekiyor
Mevcut sistem yeterlidir
En acı veda: Kızlarının organlarının arkasından el salladılar En acı veda: Kızlarının organlarının arkasından el salladılar
Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
Anahtar Kelimeler:
Şoför beton mikseri motosiklet kaza
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