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  4. Görüntüleri Bakan Koca paylaştı! "Birazdan İngiliz’in İngiliz’e Türkiye propagandasını izleyeceksiniz"

Görüntüleri Bakan Koca paylaştı! "Birazdan İngiliz’in İngiliz’e Türkiye propagandasını izleyeceksiniz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2020 22:36 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından İngiltere'nin önde gelen kanallarından Sky News'in Türkiye'deki koronavirüsle mücadele ve filyasyon çalışmalarını konu alan haberinin görüntülerini paylaştı. Bakan Koca paylaşımında, "Birazdan İngiliz’in İngiliz’e Türkiye propagandasını izleyeceksiniz. Hekimlerimizle, sağlık sistemimizle gurur duyalım." ifadelerini kullandı.

Görüntüleri Bakan Koca paylaştı! "Birazdan İngiliz’in İngiliz’e Türkiye propagandasını izleyeceksiniz"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

"İNGİLİZ'İN İNGİLİZ'E TÜRKİYE PROPAGANDASINI İZLEYECEKSİNİZ"

"Salgın boyunca, ülke olarak bazı başarılarımız anlatıldığında, kimileri bu başarılara “Türkün Türk’e karşı Türk propagandası!” dedi. Birazdan İngiliz’in İngiliz’e Türkiye propagandasını izleyeceksiniz. Hekimlerimizle, sağlık sistemimizle gurur duyalım.

İngiltere'nin önde gelen TV kanallarından SKY NEWS, Türkiye'nin salgınla başarılı mücadelesini, yaptığı özel haberle gündeme taşıdı. Haberde; filyasyon ekiplerimizin hastalığın takibinde dedektif gibi çalıştığı, erken ve yoğun müdahalenin tedavide başarı getirdiği vurgulanıyor."


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