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Görüntüleri bakanlık paylaştı! Kadın teröristten 'mehmetçik' sözleri: Ben çok etkilendim

05.08.2023 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Terörle mücadele hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi, 'Marya Umut' kod adlı Şengül Bulut ise yaralı olarak ele geçirildi. Türk askerinin kendisine gösterdiği davranıştan etkilendiğini belirten terörist, "Su verdiler, yemek verdiler, ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Hatta beni bulundukları yerden çıkarmak için sırtlarına almayı bile teklif ettiler. Yaklaşımları çok farklıydı" ifadelerini kullandı.

Görüntüleri bakanlık paylaştı! Kadın teröristten 'mehmetçik' sözleri: Ben çok etkilendim

Irak'ın kuzeyinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda yaralı ele geçirilen kadın terörist 'Marya Umut' kod adlı Şengül Bulut'un yaralarına Mehmetçik müdahale etti. Bakanlığın paylaştığı videoda Türk askerinin kendisine gösterdiği şefkati anlatan terörist, "Beni sırtlarına almayı bile teklif ettiler. Yaklaşımları çok farklıydı, ben çok etkilendim" dedi.

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GÖRÜNTÜLERİ BAKANLIK PAYLAŞTI

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda yaralı ele geçirilen 'Marya Umut' kod adlı Şengül Bulut'un, Mehmetçik tarafından bulunduğu yerden sedye ile taşındığı anlar ve yaralarına müdahale edildikten sonra çekilen görüntülerini, sosyal medya hesabından paylaştı.

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"BEN ÇOK ETKİLENDİM"

Şengül Bulut videoda, Türk askerinin kendisini yaralı halde bulduğunu belirterek, "Gerçekten bulduklarında ilk yaptıkları şey yaralarıma müdahale etmek oldu. Su verdiler, yemek verdiler, ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Hatta beni bulundukları yerden çıkarmak için sırtlarına almayı bile teklif ettiler. Yaklaşımları çok farklıydı, ben çok etkilendim. Hiç bir şey dışarıdan görüldüğü gibi değil. Sabahtan beri buradaki bütün arkadaşlar tüm yaralarımı tekrar tekrar açıp, pansuman ediyorlar, ellerinden ne geliyorsa yapmaya çalışıyorlar. Bunu söylemek istedim, bu böyle bilinmelidir" ifadelerini kullandı.

Paylaşılan video ile ilgili yapılan açıklamada, "Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirilmiş, 'Marya Umut' kod adlı Şengül Bulut isimli kadın terörist de sağ ele geçirilmişti. Mehmetçiklerimiz tarafından yaraları tedavi edilen ve devletimizin şefkatini hisseden kadın terörist, kahraman askerlerimizin kendisine nasıl davrandığını anlatıyor" denildi.

3 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mardin-Nusaybin ilçesi Bagok kırsalında düzenlenen 'Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz' operasyonunda 3 terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verdi.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamaları şu şekilde;


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