Görüntüleri gören dehşete düştü! Sokak ortasında iki dayısını vurdu

Olay saat önceki gün 16.00 sıralarında Merkez Erenler Mahallesi’nde meydana gelmişti. Zanlı E.S., aralarında husumet bulunan dayıları İbrahim ve Kadir Kazak ile karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.S., yanında getirdiği pompalı tüfekle dayılarına ateş açmıştı.

Saçmaların isabet ettiği Kadir Kazak sol omuz, İbrahim Kazak ise karnının sol tarafı ve sol elinden vurulmuştu. İbrahim Kazak’ın olay yerinde yaşamını yitirmişti. Yaralanan Kadir Kazak, ambulansla hastaneye götürülmüştü.

GÜVENLİK KAMERASINA BÖYLE YANSIDI!

Olayın üzerinden geçen 2 günün ardından bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde, E.S., elindeki tüfekle dayısına ateş edeceği esnada yere düşüyor. Etrafındaki kalabalık onu engellemek istese de başarılı olamadığı görülüyor. Yerden kalkan E.S.’nin önüne diğer dayısı İbrahim Kazak geliyor ama o esnada tüfek bir anda ateş alıyor ve İbrahim Kazak boynundan vurulup olduğu yere yığılıyor. Olay sonrasında iki yaralının yerde yattığı ve E.S.’nin yanlarından yürüyüp olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

